Ravenna. Per la Cmc di Ravenna è in arrivo, a partire dal prossimo 26 settembre, la proroga di sei mesi della cassa integrazione speciale. L’accordo era stato raggiunto il 30 agosto scorso da Ministero del Lavoro, Regione Emilia Romagna, azienda, organizzazioni sindacali e Rsu, il verbale di proroga della cassa integrazione speciale per crisi aziendale interessa complessivamente 379 lavoratori di cui 186 a Ravenna, 100 a Catania, 80 a Caltanissetta e 13 a Roma.

In tale riunione svoltasi in videoconferenza si è addivenuti anche ad un importante accordo volto alla ricollocazione del personale in esubero, che comprende azioni di politiche attive, che comprendono anche il ricorso all’assegno di ricollocazione, i lavoratori potranno come ha spiegato la Regione “usufruire di tutti i servizi offerti dai centri per l’impiego tra i quali su singola richiesta anche incontri di orientamento per la redazione del curriculum vitae personalizzato e per lo sviluppo di azioni volte a favorire l’incontro domanda-offerta”.

Nell’incontro l’Agenzia Regionale per l’impiego ha affermato che la Cmc rientra tra le imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale perciò ha confermato la piena disponibilità a proseguire le azioni di politiche attive nei confronti dei lavoratori sospesi.

Intanto quest’anno la CMC ha festeggiato il 120° anniversario di fondazione, era il 7 marzo 1901 quando 35 muratori costituirono la “Società anonima cooperativa fra gli operai, muratori e manuali del Comune di Ravenna”, nel 1909 tale società si fondeva con la “Cooperativa cementisti”: da allora “Cooperativa muratori e cementisti” contrassegnata con il marchio CMC.

Infine lo scorso giugno la cooperativa ha nominato quale nuovo amministratore delegato Romano Paoletti e alla fine di luglio l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della CMC ha approvato il bilancio di esercizio 2020. Il bilancio risente del preoccupante contesto generale del settore, al quale si sono aggiunte le incognite legate all’emergenza sanitaria mondiale, nonostante ciò e con discreti risultati la cooperativa continua a impegnare tutte le sue energie e a compiere tutti gli sforzi per raggiungere gli obbiettivi del piano concordatario, ancora in fase di esecuzione, dando continuità e futuro al proprio business.

(edgardo farolfi)