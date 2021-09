Ci sono voluti quattro mesi perchè Crossroads tornasse a Imola. La rassegna regionale di jazz e altro sbarca di consueto sul territorio a primavera. Ma le travagliate vicende del Covid hanno fatto saltare gli appuntamenti di aprile. E così il festival dopo diverse tappe in regione, approda in città ad autunno appena iniziato. Un recupero fortemente voluto da Jazz network e dal Combo Jazz Club che ne è partner.

Giovedì 30 settembre giornata ricca. Due gli eventi a partire dalle 18.00 alla Scuola Vassura Baroncini dove per “Tra jazz e fumetto” si presenta il libro “Io sono Michel Petrucciani”. Un volume a fumetti realizzato da Vanni Masala e Marilena Pasini (ed. Curci, 2019). Accanto all’autore Vanni Masala, Franco Minganti e Daniele Barbieri.

Alle 21,15 il Teatro Osservanza ospita un Omaggio a Domenico Modugno con un gruppo di signori musicisti. Peppe Servillo – voce; Fabrizio Bosso – tromba; Javier Girotto – sassofoni; Rita Marcotulli – pianoforte; Furio Di Castri – contrabbasso; Mattia Barbieri – batteria.

Se fosse stato un film, “Uomini in frac – Omaggio a Domenico Modugno” sarebbe stato il capostipite di un franchising di successo con numerosi sequel. Il progetto, basato su una all stars del jazz italiano (Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Rita Marcotulli, Furio Di Castri, Mattia Barbieri) con Peppe Servillo degli Avion Travel come frontman, è andato in scena per la prima volta nel 2005. L’enorme successo riscosso da questa rilettura in chiave jazz delle canzoni di Domenico Modugno ha fatto sì non solo che potesse avere una vita incredibilmente lunga (è ancora sulle scene dopo ben 15 anni) ma ha anche permesso agli stessi artisti di sviluppare assieme altri progetti musicali monografici: su Adriano Celentano, Fabrizio De André e Lucio Battisti. Nel frattempo la formazione ha subito solo minimi ritocchi (in passato ne hanno fatto parte, tra gli altri, anche Danilo Rea, Gianluca Petrella, Marco Tamburini, Fausto Mesolella).

In “Uomini in frac” sfumano i confini tra musica popolare e sofisticata, tra pop e jazz, e le canzoni diventano un territorio aperto all’improvvisazione. La fantasia ricontestualizzante del jazz incontra le canzoni di Domenico Modugno, melodie che hanno accompagnato la storia dell’Italia sulla via della modernizzazione e che ora tornano ad ‘agitarsi’ coi ritmi del jazz.

