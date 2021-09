Ho percorso il sentiero che conduce alla baia sotto un sole accecante ma non caldissimo: settembre è capace di farci questi regali. Mentre discendevo calpestando i vecchi scalini ricavati nella dura roccia da mani di altri tempi, di tanto in tanto, tra le fronde dei pini, scorgevo il luccicare dell’acqua della baia: tutto attorno il silenzio rotto unicamente dal lontano richiamo di qualche gabbiano girandolone. Arrivato al limitare, mi sono soffermato per gustare il raro piacere del trovarsi in perfetta solitudine: la quasi totale assenza di vento rende silenzioso anche la risacca delle onde.

Tutta la riva è ricoperta da sassi quasi bianchi, sassi dalle strane forme decise dalla forza del mare. Molti sono profondamente incisi o perforati dai datteri di mare, quando l’acqua ricopriva il tutto. Un’unica, sottile striscia di sabbia rompe il bianco luccicare delle pietre e continua fino ad inoltrarsi nell’acqua del mare per poi cedere il posto alle pietre del fondale pochi metri più avanti. Il silenzio è perfetto e sembra rendere il tutto assolutamente prezioso.

Mi dirigo verso la striscia di sabbia con l’intenzione di spogliarmi e di rinfrescarmi con un salutare bagno ma non appena mi sono seduto un lieve rumore di passi sulle pietre, alle mie spalle, attira la mia attenzione: di lì a poco, un bimbetto di quattro o cinque anni mi raggiunge sulla sabbia e mi saluta, presumo, in una lingua che mi sembra tedesco.

Rispondo con un ciao ma non mi sono ancora ripreso dallo stupore causato dalla sua presenza: va bene incontrare qualcuno in questo posto dimenticato dagli uomini, ma che ci fa un bimbo qua tra le pietre? Mentre penso a tutto ciò, una voce di donna è un chiaro accento di richiamo: mi sembra di intendere “August” ma non ne sono certo. Mi giro e vedo quella che senza dubbio alcuno deve essere la mamma: una giovane donna sui trent’anni snella e alta, bionda di capelli raccolti in una treccia mi osserva dal limitare della vegetazione alla mia sinistra. Alzo una mano in segno di saluto e ottengo lo stesso gesto in risposta.

Mi riprendo dallo stupore di tutto ciò e mi rivolgo al bimbetto che mi sta squadrando con fare curioso: in fondo è corretto che anche lui si chieda cosa ci faccio io qui! Mi viene non so come di rivolgermi a lui a gesti e cerco di fagli comprendere se mi può cedere la sua bella paletta rossa con il manico di legno. Interpreta correttamente il mio gesticolare e mi cede il possesso della sua paletta. Inizio a smuovere la sabbia, compatta e dura, con l’intenzione di scavare a fondo per scoprire l’acqua, un gioco che, ricordo bene, mi affascinava sulla spiaggia di Cesenatico quando, bimbo anch’io, trascorrevo alcune settimane in compagnia di una mia zia che mi ospitava nel periodo estivo.

Scavo con lena e scopro con piacere che, più a fondo, la sabbia sembra essere più morbida e cedevole. In breve sento la sabbia diventare umida: mi fermo un attimo, richiamo l’attenzione del bimbo, che comunque non perde uno solo dei miei gesti e riprendo lo scavo. In breve un piccolo specchio d’acqua compare nel fondo della buca.

Richiamo l’attenzione di “August” e l’invito a guardare sul fondo. Si avvicina curioso e resta a lungo a contemplare quello che vede: un’occhiata al fondo e una a me, una a me e una all’acqua che si sta accumulando sul fondo. Sembra non credere a ciò che vede! Qualcosa di miracoloso deve essere accaduto!

Riprendo a scavare cercando di allargare la buca mentre contemporaneamente tolgo sabbia dal fondo per aumentare lo specchio d’acqua. Il bimbetto è decisamente affascinato dal gioco e sembra non credere ai propri occhi.

Improvvisamente si allontana richiamando l’attenzione della mamma, ascolto mentre le relaziona della scoperta e lo vedo ritornare di gran corsa con un piccolo secchiello che immediatamente viene immerso nell’acqua della buca (non con poca fatica per il suo braccio corto) e riemerge colmo per metà. Immediatamente corre verso sua madre e le mostra gesticolando e parlando a gran voce tutto il suo stupore per il secchiello pieno a metà di acqua, acqua miracolosamente comparsa tra la sabbia della spiaggia.

La giovane donna mi guarda e sorride. Io ricambio e scuoto il capo sorridendo a mia volta. È un attimo: il bimbetto mi raggiunge di corsa, si ferma vicino a me e, cogliendomi di sorpresa, mi deposita un grosso bacio sulla guancia mentre da seduto sto cercando, a fatica, di rialzarmi.

Non sono mai stato pagato così tanto per così poco lavoro! Sono sorpreso e affascinato. Un cenno di saluto alla signora che continua a guardare tutto lo svolgersi da lontano e un “ciao” al bimbetto che risponde agitando la mano.

Inizio a risalire il sentiero che mi riporterà allo scooter che ho lasciato sulla strada di crinale e scopro la ragione della presenza della donna e del bimbo: poco lontano dalla spiaggia un piccolo furgone camperizzato staziona in una radura della quale non conoscevo l’esistenza e intravvedo pure una carrareccia sicuramente proveniente dalla stessa strada alta che sto cercando di raggiungere: scorgo anche il terzo della famiglia. Un uomo, poco lontano dal furgone sta cercando di accendere un fuoco: è ora di pranzo per questi “camperisti” amanti della natura, del silenzio e della quiete.

Mi affretto lungo gli scalini di pietra: chissà se mia moglie crederà al mio racconto… e al ricco premio ricevuto!

(Mauro Magnani)