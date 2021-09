Nelle ultime 24 ore in Italia i positivi sono 1.772 (ieri 3.099), come sempre in occasione di giornate festivi il numero totale dei casi si abbassa in quanto il numero dei tamponi si riduce notevolmente. I decessi sono 45 (ieri 44). Tasso di positività all’1,4% (ieri 1,1%). Le Terapie intensive ancora in crescita: +5 rispetto a ieri, in crescita anche i ricoverati: + 52.

In Emilia Romagna i positivi sono 289 (ieri 340) con un indice di positività al 2% (ieri 1,3%). Tre decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 90 anni), uno a Parma (una donna di 86 anni) e uno a Forlì (un uomo di 80 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.462..

Nell’Ausl di Imola 8 nuovi casi (ieri 6), sono sempre tre le persone ricoverate in terapia intensiva a Bologna.

Aggiornamento ore 12 del 27 settembre (dati del 26 settembre)

Il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna + 5, i nuovi ingressi sono 29 (ieri 22), per un totale di 488 ricoverati.

I decessi sono 45 (ieri 44) con 1.772 nuovi casi (ieri 3.099), 124.077 i tamponi (ieri 276.221). I morti da inizio pandemia sono 130.742, i casi complessivi 4.662.087. In calo i casi attivi: 101.080 (nelle 24 ore – 1.164).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 3.487 (+ 52). Isolamenti domiciliari: 97.105 (ieri 98.326).

I guariti nelle 24 ore sono 2.892 per un totale di 4.430.265.

Tre decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 289 (ieri 340), con 14.734 tamponi (ieri 25.931). 284 i guariti, in crescita i casi attivi totali sono 13.942 (come ieri), in calo i ricoverati nelle terapie intensive: 47 (- 1), in crescita i ricoverati negli altri reparti Covid: 390 (+ 4).

I positivi in Italia

Molise e Valle d’Aosta segnalano 0 casi. L’Emilia Romagna è quella con più positivi nelle 24 ore: 289 (ieri 340).

La situazione nell’Ausl di Imola dal 25 al 27 settembre

Vaccinazioni

190.180 le vaccinazioni eseguite sul territorio da inizio campagna.

Situazione epidemiologica

22 nuovi contagi nel circondario Imolese su 1033 test molecolari e 1290 antigenici rapidi refertati: 12 fino a 14 anni, 2 nella classe di età 15-24, 5 tra i 25 ed i 44 anni, 1 tra i 45 e i 64 anni e 2 tra i 65 e 69 anni. 14 sono asintomatici (di cui 12 individuati tramite contact tracing) e 8 sintomatici.

Un caso è stato importato dall’estero, 11 persone al momento della diagnosi erano isolate e 7 sono riferibili a un focolaio già noto.

29 guariti. 123 i casi attivi e a 13.472 quelli totali da inizio pandemia. 3 cittadini del Circondario sono in Terapia Intensiva a Bologna.

Vaccinazioni open all’Osservanza

Si informano tutti i cittadini che nella giornata di sabato 2 ottobre 2021, dalle ore 9 alle ore 18, chi non ha ancora eseguito la vaccinazione contro il Sars COV2 potrà accedere direttamente, senza prenotazione, all’Hub Vaccinale Auditorium Osservanza di Imola di Via Padovani 9 (parcheggio Tiro a Segno). Per effettuare la vaccinazione è sufficiente portare con sé un documento di identità ed il codice fiscale. I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da persona da esso formalmente delegata (tutta la documentazione da compilare e portare con sé è scaricabile dal sito https://www.ausl.imola.bo.it/Campagna_Vaccinale)

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 422.939 casi di positività, 289 in più rispetto a ieri, su un totale di 14.734 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 2%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Alle ore 15 erano state somministrate complessivamente 6.425.360 dosi; sul totale sono 3.099.136 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 289 nuovi casi, 107 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Complessivamente, tra i nuovi positivi 160 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 178 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,2 anni.

Sui 107 asintomatici, 64 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 19 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con i test pre-ricovero. Per 22 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 67 nuovi casi, seguita da Modena con 55; quindi Parma (41) e Ravenna (32); poi Piacenza (19), Reggio Emilia (18), Forlì (17), e Ferrara (13). Infine, Cesena (11), Rimini e il Circondario Imolese (entrambe con 8 nuovi casi).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.994 tamponi molecolari, per un totale di 5.794.332. A questi si aggiungono anche 8.740 tamponi antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 284 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 395.535. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 13.942 (+2). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.505 (-1), il 96,9% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano tre decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 90 anni), uno a Parma (una donna di 86 anni) e uno a Forlì (un uomo di 80 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.462.

Rispetto a ieri scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-1), che sono attualmente 47; i ricoverati negli altri reparti Covid sono 390 (+4).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 5 a Parma (+1), 2 a Reggio Emilia (invariato), 3 a Modena (-2), 16 a Bologna (+1), 3 a Imola (invariato), 4 a Ferrara (invariato), 2 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato), 5 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 26.178 a Piacenza (+19 rispetto a ieri, di cui 10 sintomatici), 32.297 a Parma (+41, di cui 17 sintomatici), 50.974 a Reggio Emilia (+18, di cui 15 sintomatici), 71.591 a Modena (+55, di cui 36 sintomatici), 88.650 a Bologna (+67, di cui 47 sintomatici), 13.472 casi a Imola (+8, di cui 2 sintomatici), 25.536 a Ferrara (+13, di cui 5 sintomatici), 33.326 a Ravenna (+32, di cui 21 sintomatici), 18.487 a Forlì (+17, di cui 15 sintomatici), 21.347 a Cesena (+11, di cui 8 sintomatici) e 41.081 a Rimini (+8, di cui 6 sintomatici).

Sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati casi non Covid-19.