Imola. L’on. Bruno Solaroli, oltre a essere a lungo sindaco, è stato parlamentare per 14 anni e sottosegretario del Tesoro e del Bilancio nei governi D’Alema e Amato. Presidente dell’Anpi, morì nel 2020 a 81 anni. Dunque una figura di primo piano in tutto il territorio imolese e a livello nazionale.

Un momento importante e sentito per il Pd imolese sarà quindi quello di sabato 2 ottobre, in occasione della cerimonia di ricordo e intitolazione del Circolo Pd Pedagna a Bruno Solaroli, pur mantenendo anche l’intitolazione a Nella Baroncini. All’evento interverranno oltre alla segretaria territoriale Francesca Marchetti anche il senatore Daniele Manca, l’onorevole Serse Soverini e il sindaco di Imola Marco Panieri.

La segretaria di circolo Maria Lorena Trotta a nome del Direttivo rimarca: “L’intitolazione del Circolo Pd Pedagna a Bruno Solaroli e Nella Baroncini rappresenta un’intitolazione simbolo degli obiettivi di libertà, giustizia, equità sociale, che loro stessi perseguivano nel corso delle loro vite. Una cerimonia che si svolgerà a quasi due anni dalla morte di Bruno Solaroli come segno di riconoscimento, stima e affetto da parte di un Circolo e di un quartiere per cui si è sempre impegnato in prima linea, nel corso delle diverse cariche rivestite”.

“L’ex sindaco, parlamentare e presidente dell’Anpi, scomparso nel marzo 2020 ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il territorio così come per la nostra comunità politica, che vuole in questo modo dimostrare tutta la propria gratitudine per quel che ha fatto per Imola e il suo Partito. – ha ribadito la segretaria del Partito Democratico Francesca Marchetti – Sono doverosi i ringraziamenti al direttivo del Circolo del Partito Democratico Pedagna per aver avanzato questa proposta, che rappresenta un pensiero di grande valore umano e sociale, in particolare il circolo Pedagna, che era la sua ‘casa’, vuole ricordarlo e rendergli un riconoscimento speciale per gli anni dedicati alla politica”.