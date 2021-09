Imola. La seduta del consiglio comunale di mercoledì 29 settembre si preannuncia particolarmente impegnativa. L’ Aula, infatti, dovrà affrontare l’approvazione del Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020, la Verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche e la discussione sul Documento Unico di Programmazione 2022. Il Dup rappresenta il principale documento di programmazione e di indirizzo dell’Amministrazione comunale. Esso contiene le azioni che l’Amministrazione intende mettere in campo per i prossimi anni a favore della crescita economica, sociale e culturale della comunità imolese.

“Il consiglio comunale sarà un momento di confronto fra idee e visioni differenti sul futuro della nostra città – dichiara il presidente dell’assemblea Roberto Visani –. Considerando la mole di emendamenti presentati dalle minoranze al documento presentato dalla Giunta, prevedo che ci sarà una discussione lunga e impegnativa, segno della vitalità delle istituzioni democratiche nella nostra città. Ringrazio tutti gli uffici comunali che in questi giorni hanno lavorato alacremente per consentire al consiglio comunale di affrontare nel migliore dei modi questo passaggio istituzionale. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere alle consigliere e ai consiglieri comunali giovani per la passione e la serietà con le quali stanno svolgendo il loro impegno politico in questo momento storico dove si intrecciano paure e speranze”.

“I giovani amministratori che vivono il loro impegno politico nel territorio devono essere protagonisti della sfida del Pnrr – conclude Visani -, cogliendo un’occasione che non capiterà più per costruire una società più giusta e umana. A loro affidiamo le nostre speranze per dare concretezza allo slogan che ha accompagnato questa estate i successi sportivi degli atleti italiani: se è impossibile, allora si può fare”.