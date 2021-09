Imola. “Il 5G e l’innovazione nei servizi di telecomunicazione” è il titolo della conferenza organizzata dall’“Oratorio San Giacomo” e dal Gruppo di promozione culturale “Spazio Tempo” in programma mercoledì 29 settembre, ore 20.30 a Villa Torano (via Poggiolo 4 – Imola).

Partecipazione gratuita nei limiti di 80 posti complessivi con prenotazione obbligatoria

via mail a prenotazionispaziotempo.2021@gmail.com (con indicazione della data dell’evento prenotato, nome, cognome e recapito mail o telefonico). L’accesso sarà consentito, con distanziamento, dalle ore 20, con green pass, mascherina e previo controllo con termo scanner.

La rete 5G rappresenta una discontinuità rispetto alle preesistenti reti mobili. La sua architettura si basa su principi molto innovativi che intendono sfruttare al massimo le più moderne tecnologie informatiche legate al cloud computing. A livello divulgativo questi aspetti sono spesso stati messi in ombra dalle discussioni, spesso polemiche, sulla copertura elettromagnetica. Obiettivo di questo incontro è spiegare in cosa consista questa rivoluzione funzionale e per quale ragione essa abiliti delle logiche di realizzazione dei servizi molto innovative rispetto al passato. In particolare si discuterà per quali ragioni la rete 5G promette di adattarsi alle richieste specifiche delle cosiddette applicazioni verticali, quali l’automazione industriale, le reti veicolari, la telemedicina ecc. in modo molto più efficace rispetto alle attuali tecnologie. A titolo di esempio questi concetti verranno declinati nel caso specifico dell’applicazione alle reti dedicate alle forze di pubblica sicurezza ed agli interventi in situazioni di emergenza.

Franco Callegati nato a Imola dove risiede, é professore associato di Telecomunicazioni all’Università di Bologna, docente di insegnamenti di base e avanzati sulle Reti di Telecomunicazioni.

Ha sviluppato la sua attività di ricerca sui temi delle reti di telecomunicazione a larga banda e sui servizi innovativi da queste supportati. Ha svolto attività di insegnamento e ricerca presso l’Università di Adelaide in Australia, l’Università del Texas a Dallas, l’Università della California a Los Angeles e le Università di Santo Andrè e di Campinas in Brasile. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di rilevanza internazionali,finanziati dall’Unione Europea, ricoprendo sovente ruoli di coordinamento di gruppi di lavoro anche di grandi dimensioni.

Parallelamente alla ricerca di base si occupa attivamente di trasferimento tecnologico e ricerca industriale, è stato Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca Industriale su ICT (CIRI-ICT) dell’Università di Bologna, Presidente di T3Lab ed attualmente rappresenta l’Università di Bologna nello comitato d’indirizzo di EIT Digital.

