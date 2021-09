Imola. “Abbiamo ridato forza alla macchina comunale e rinnovato il dialogo istituzionale con Circondario, Partecipate, Regione e i Comuni partendo da un piano strategico nuovo con mappature dei bisogni e soprattutto aumentando il personale del Comune con 60 assunzioni”. Così il sindaco Marco Panieri ha iniziato a illustrare le linee programmatiche e il Dup nel consiglio comunale del 29 settembre.

“Abbiamo cambiato alcuni dirigenti, c’è il bando di quello alla Cultura e lavoriamo a una figura nuova al Patrimonio – ha spiegato Panieri -. Il nostro impegno è quello di riaprire il sabato mattina l’Anagrafe e i Servizi al cittadino da metà ottobre. Vorrei ricordare la ripartenza degli investimenti, in particolare nelle scuole. Siamo in presenza di un patrimonio diffuso, ci sono centri sociali anche nelle frazioni che richiedono tanta manutenzione, un punto di forza dell’ultimo anno è stato l’asfaltatura delle strade per circa centinaia di migliaia di euro in un anno, anche se in un anno non si poteva fare tutto. C’è stata la razionalizzazione delle spese investendo molte risorse sulla rigenerazione dei luoghi presenti. Ricordo i lavori in corso a palazzo Calderini dove porteremo il giudice di pace e altri uffici comunali. Nella scuola, ci sono già nuovi servizi e nuove sezioni, anche in quelle convenzionate”.

Per quanto riguarda la sicurezza, ha continuato Panieri, “siamo in sinergia con le forze dell’ordine, nel nostro territorio la prima azione arriva da Questura e Prefettura, il pattugliamento a piedi in centro storico è apprezzato, ci sono nuove moto nella polizia locale e non solo, nuove telecamere in presidio delle scuole”.

“Nel settore culturale – ha sottolineato il sindaco – registriamo molto positivamente la riapertura di Ca’ Vaina dove ora ci sono in campo più energie coinvolgendo circa 1900 giovani e raccogliendo i loro suggerimenti, abbiamo deciso di fare Imola in musica anche quando non erano chiare le regole e l’esperienza è andata molto bene. Il marketing territoriale porterà nuovi insediamenti sul territorio dove intendiamo riempire gli spazi già a disposizione e mettere in atto azioni nuove. In centro storico, le iniziative sono positive, molte attività private sono partite e noi siamo al loro fianco. Penso all’occupazione del suolo pubblico, metteremo a disposizione un fondo per aiutare le attività. Abbiamo portato a Imola un progetto di alto livello come la Terre e Motori e presto proseguiremo con l’idea di migliorare l’identità del territorio verso la Motor Valley. A fianco, ci sono percorsi turistici quali la via del Gesso che parte a livello sostenibile, dalla stazione di Imola a quella di Faenza e si inserisce all’interno della ciclovia. Soprattutto l’autodromo può rilanciare il turismo puntando sulla polifunzionalità, si vede a occhio nudo che la narrazione è diversa dal passato, oggi siamo pronti a tentare un Gp a porte aperte, ci è stata data una stella Fia per la sostenibilità e presto ne avremo altre due”.

“Per quanto riguarda la sanità – ha concluso Panieri – la scelta con le risorse del Pnnr è per l’ampliamento dell’ospedale oltre a procedere alle nomine di alcuni dirigenti. Su Montecatone, sono in corso con la Regione approfondimenti per il cambio governance e la tutela dei lavoratori. Il progetto più ambizioso è l’illuminazione pubblica risparmiando denaro con ben 12mila punti luce. Sulla Casa, abbiamo dato risposte sull’inclusione e attuato politiche abitative che tengono conto del panorama complessivo, 45 alloggi sono stati messi in campo. Hp deciso di tenere la delega allo Sport, gli investimenti sono iniziati attivando risposte concrete, le due nuove palestre all’aperto sono molto apprezzate dai cittadini e stiamo investendo sugli impianti sportivi. Il tutto in una cornice come quella della pandemia durante la quale amministrare è molto difficile, si rischia una frattura dei rapporti sociali e culturali, ma vogliamo recuperare la mancanza di socialità che ci ha allontanato”.

(m.m.)