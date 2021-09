Imola. Dopo un lunghissimo consiglio comunale durato fino all’1,30 di notte, la Lista Cappello non è contenta. “Dei nostri 15 emendamenti – spiega la consigliera Marinella Vella – ne sono stati accolti solo due: accompagnare l’obiettivo dell’Outdoor education con strutture esterne idonee, di cui deve farsi carico l’amministrazione, affinché questa nuova forma di didattica venga concretamente realizzata; inserire nei Progetti innovativi per l’infanzia quelli che promuovono l’empatia, la consapevolezza del diritto all’uguaglianza e il rispetto delle differenze. Ben vengano i progetti di inglese, tanto di moda e accolti con favore dai genitori. Ma i bambini e le bambine vanno educati innanzitutto al rispetto reciproco fin da piccoli, a sentirsi uguali e pari, pur nelle varie diversità: episodi di intolleranza, atteggiamenti aggressivi e conflittuali che spesso sfociano in violenza agita e subita, richiedono una svolta dal punto di vista educativo, partendo dalle scuole dell’infanzia”.

“Amara la delusione del respingimento del nostro emendamento sulla Cra Venturini, in cui chiedevamo uno studio di fattibilità da parte del Comune , in collaborazione con Asp e Asl, per dare maggiore dignità e maggiore sicurezza sanitaria agli ospiti della struttura, segnata da 27 decessi per Covid – conclude la Vella -. In aula ho contestato il parere tecnico negativo del dirigente Lazzarini, in quanto assolutamente incoerente con la nostra proposta: praticamente un pretesto per farla bocciare. Che dire? Sono ben presto finite nel dimenticatoio dell’Amministrazione Panieri le tante, troppe vittime della Cra Venturini e con esse la necessità di dare maggiore dignità e sicurezza agli ospiti di questa struttura. Quante discussioni nelle commissioni Sanità proprio sulla situazione della Cra Venturini. L’auspicio dello stesso direttore generale Andrea Rossi di mettere in agenda la trasformazione delle camere a 4 letti in camere a due letti, sulla base di uno studio svolto in Canada, si è perso nell’etere?”