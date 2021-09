La storia della Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano (di seguito, la “Carta di Bologna”) inizia nel Dicembre 2017.

Alcuni rider di Bologna, riconosciuti sotto la sigla di “Riders Union di Bologna”, decisero in concomitanza con la prima nevicata del freddo invernale, di appendere le loro biciclette all’Albero di Natale, addobbato come da tradizione in Piazza Maggiore. Un gesto eclatante che aveva destato l’attenzione dell’Amministrazione comunale e dei media locali.

Ricordarne l’inizio non serve solo a mettere un punto di partenza a questa storia; serve a dare atto, che se non ci fosse stato quello sciopero e quella manifestazione di protesta da parte di alcuni giovani lavoratori, non sarebbe potuto nascere il percorso amministrativo che di lì a poco avremmo iniziato.

Dopo lo sciopero di Natale, si decise di discutere del tema in un’udienza conoscitiva per ascoltare i rider e le piattaforme digitali di delivery food presenti a Bologna: conoscere le loro condizioni contrattuali, le condizioni di lavoro, il sistema di funzionamento degli algoritmi.

In qualità di Assessore al Lavoro ed alle Attività produttive del Comune di Bologna decisi di chiamare i rider di Bologna, le organizzazioni sindacali e le piattaforme intorno ad un tavolo di confronto per discutere sul mercato del food-delivery e sulle condizioni di lavoro dei rider a Bologna.

Agli incontri presero parte tutte le piattaforme digitali presenti in città: Sgnam, Mymenu, Glovo, JustEat, Deliveroo. A dire il vero, tutte tranne una: Foodora.

Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, oltre alla sigla di Riders Union Bologna che aveva costruito in poco tempo una forma di rappresentanza di base dei rider ed un’esperienza peculiare di mutualismo di base, radicata nel territorio bolognese, benchè non vi fossero rider allora iscritti alle organizzazioni sindacali, decisi di invitare al tavolo negoziale anche le sigle di CGIL, CISL e UIL, nella consapevolezza che il caso dei rider era solo la punta dell’iceberg di un fenomeno di precarizzazione dei rapporti di lavoro nella gig-economy decisamente più vasto, per il quale sarebbe stato indispensabile il contributo di rappresentatività delle organizzazioni sindacali confederali.

Furono incontri cordiali e tuttavia non semplici. Ognuno rimaneva ancorato sulle proprie posizioni di partenza. Avendo misurato la distanza tra le parti, con i rider e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che richiedevano il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, agganciato ad un contratto collettivo nazionale di lavoro pre-esistente, e le piattaforme digitali che rivendicavano l’autonomia dei lavoratori e l’originalità della nuova fattispecie, utilizzando forme di collaborazione continuativa tipiche del rapporto di lavoro autonomo, decisi di avanzare una proposta da parte dell’Amministrazione comunale che si ispirava ad una proposta di direttiva europea sui contratti non standardizzati che, a quell’epoca, era stata appena presentata dalla Commissione europea perché cominciasse il suo iter legislativo nella procedura legislativa ordinaria dell’Unione europea. Del resto, la mia precedente esperienza accademica come ricercatore di diritto dell’Unione europea mi aveva portato a maturare la consapevolezza che la politica europea dovesse essere valutata alla stregua della politica interna e non di politica estera, anche per le conseguenti ricadute della normativa europea sulla trasposizione degli adempimenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

E allora perché dover aspettare che qualcuno si facesse male, prima di poter intervenire? Perché dover aspettare l’intervento del legislatore italiano rispetto alla trasposizione degli obblighi previsti dalla normativa europea, quando potevamo cercare di rendere quella proposta di direttiva già vigente ed operativa sulle nostre strade, in virtù di un accordo metropolitano di secondo livello?

Parte da qui la proposta della Carta di Bologna che dopo successivi incontri con le parti firmatarie è stata siglata il 31 Maggio 2018 dal Comune di Bologna, Riders Union Bologna, CGIL CISL UIL, Sgnam e Mymenu.

Il principio fondamentale della Carta è quello di stabilire che, al di là della qualificazione del rapporto giuridico, non si possa andare sotto degli standard minimi di tutela come l’obbligo di assicurazione nei confronti dei lavoratori e dei terzi, il diritto ad un compenso equo e dignitoso non inferiore ai minimi previsti dal CCNL, indennità aggiuntive per il lavoro notturno o per le condizioni metereologiche sfavorevoli, la sospensione del servizio in caso di condizioni metereologiche straordinarie tali da mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori, il diritto di riunioni sindacali retribuite, gli obblighi di informazione, la tutela della privacy, il diritto di disconnessione, il diritto al conflitto.

Il nostro impegno è sempre stato quello di promuovere una Carta dei diritti, non di proclamare diritti sulla carta. In un anno la Carta ha prodotto i suoi effetti concreti.

Sgnam e MyMenu nell’estate del 2018 si fondono insieme (successivamente sarà incorporata anche la milanese Forchette e Bacchette) e costituiscono la più grande piattaforma italiana di food-delivery: a Bologna coprono quasi la metà del mercato del food delivery, con più di 300 riders e drivers cui si applicano diverse tipologie contrattuali, a seconda della quantità di tempo che il prestatore mette a disposizione delle piattaforme, che non possono andare sotto lo standard minimo previsto dalla CCNL della logistica.

Nel mese di Luglio del 2018, ai sensi degli articoli 12 e 7 della Carta, è stata possibile in meno di 24 ore la riattivazione dell’account di un rider che era stato disattivato da Glovo, senza giustificato motivo.

Nel Novembre 2018 si è svolta, dentro il Palazzo comunale, la prima riunione retribuita dei rider di Sgnam e MyMenu. Un altro momento simbolico di questa storia è il 16 dicembre 2018. In applicazione dell’articolo 4 comma 2 della Carta decidiamo, di comune accordo con le piattaforme di Sgnam e Mymeny ed i rider, di sospendere il servizio di consegna a domicilio. Invitiamo i cittadini bolognesi a non ordinare cibo a domicilio, sotto la neve, perché non vale la pena far rischiare la vita a questi ragazzi. Prima la salute e la sicurezza. L’hamburger o la pizza posso attendere. La risposta dei bolognesi è straordinaria e non si fa attendere. Il servizio viene sospeso immediatamente per tutte le piattaforme digitali. I cittadini mettono sui loro profili social le foto dei piatti preparati in casa da loro. Ci dimostrano che la nostra comunità, in questa battaglia, è con noi.

Il 21 Marzo 2019 la Carta viene firmata da Dominos’ Pizza. Una firma importante, da un lato, perché estende l’applicazione della Carta ad altri 100 rider e driver bolognesi di Dominos’ che vedono applicarsi gli standard del CCNL della ristorazione. Dall’altro, perché si prende atto che il Tavolo di Roma voluto dall’allora Ministro Di Maio era fallito, riaprendo la possibilità che le piattaforme sottoscrivano la Carta di Bologna, come unico modello effettivamente in vigore in Italia per regolamentare la materia dei riders e come primo accordo europeo sulla Gig economy nel settore del food-delivery.

A giugno 2019, SGNAM e MYMENU trovano l’accrdo in conformità all’art. 4 della Carta per aumentare di 1€ la paga dei rider, raggiungendo il minimo salariale previsto dal CCNL della logistica.

La “Carta di Bologna” si è dimostrata fondamentale anche nel periodo della pandemia sanitaria da Covid19. Durante la prima ondata pandemica, in assenza di dispositivi di protezione individuale forniti dalle aziende ai lavoratori durante il lockdown, il Comune di Bologna ha interpretato estensivamente l’articolo 6 della Carta (“Diritto alla salute e sicurezza”) per individuare nella “contactless delivery” (la consegna senza contatto, con pagamento elettronico e consegna al piano) la modalità più idonea per minimizzare il rischio di contagio da Covid-19. Gli sforzi di contenere il contagio pandemico sarebbero stati vanificati se i rider fossero diventati veicoli di contagio e se i cittadini, pur rimanendo a casa e diradando le occasioni di contatto sociale, si fossero ritrovati il contagio dentro casa a causa delle consegne a domicilio, i cui servizi hanno naturalmente avuto una forte accelerazione nell’utilizzo da parte dei cittadini, durante il lockdown.

La scelta dell’Amministrazione comunale fu quella di stabilire che la fornitura di mascherine e dispositivi di protezione individuale ai rider operanti sul territorio di Bologna (con profili attivi in qualsiasi piattaforma, non solo nelle piattaforme firmatarie della Carta), supplendo ad un ruolo che doveva spettare alle aziende di food-delivery, fosse diventata una questione di sicurezza dei lavoratori, ma anche di sicurezza dei cittadini, in quanto consumatori finali.

La consegna senza contatto e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale voleva essere un segnale anche di attenzione per il mondo della ristorazione, considerando che per molti bar e ristoranti, la consegna a domicilio era rimasta l’unica modalità attraverso cui dare continuità alla propria attività economica. In tutte le occasioni, con le parte firmatarie della Carta non mancavamo mai di ricordare come l’Amministrazione comunale stesse esercitando un ruolo temporaneo di supplenza rispetto alle inadempienze delle aziende nel reperire mascherine e dispositivi di protezione individuale, giustificato dalla situazione eccezionale di pandemia sanitaria, riconoscendo che nella fase ordinaria dovesse spettare alle aziende fornire ai lavoratori i dispositivi di sicurezza per svolgere correttamente la prestazione lavorativa. Previsione che successivamente è stata confermata anche dalle ordinanze del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Bologna, confermando di fatto quanto avevamo asserito nell’articolo 6 della Carta.

Nella seconda ondata pandemica, in assenza di strumenti idonei di garanzia della salute dei lavoratori, il Comune di Bologna si è fatto carico di organizzare, in collaborazione con le ASL, un piano straordinario di screening sanitario nella logistica, a disposizione sia degli operatori tradizionali della logistica (operanti nel sito di Interporto, in applicazione di un Protocollo di sito che aveva esteso gli obblighi del Protocollo Appalti firmato dal Comune, in qualità di stazione appaltante, recentemente rinnovato nel 2019) ed a disposizione degli operatori della logistica “di ultimo miglio”, tra cui rientrava tutti i rider operanti sul territorio di Bologna (aperto anche in questo caso a tutte le piattaforme di food-delivery, non solo a quelle firmatarie della Carta) per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini, in qualità di consumatori finali.

L’intervento ha consentito di realizzare uno screening sanitario con tamponi antigenici rapidi che ha riguardato circa 10.000 persone, tra addetti diretti ed indiretti, che operano nel sito di Interporto e circa 500 rider attivi nella città di Bologna, con un check-point per il test rapido, allestito dentro l’Autostazione e prenotabile dagli stessi rider, prima di svolgere il loro turno di consegna.

L’intervento è stato coordinato dall’ASL di Bologna con un ruolo strategico nell’effettuazione gratuita del test e nell’inserimento dei dati nei fascicoli sanitari elettronici. Non si è trattato di un intervento “una tantum”, ma di un intervento sistematico, ripetuto con cadenze periodiche, che ha consentito di tenere sotto controllo l’andamento dei focolai pandemici nel settore della logistica (tradizionale e di ultimo miglio) durante i mesi invernali.

Nel frattempo, le indagini condotte dalla procura di Milano e le pronunce dei giudici di merito dei tribunali italiani hanno confermato che la strada intrapresa dalla Carta di Bologna era quella giusta. Forse non ci sarebbe stato bisogno dell’intervento della magistratura, se il legislatore italiano fosse intervenuto tempestivamente nella regolamentazione della materia, senza lasciare appositamente margini di incertezza rispetto alle applicazione delle regole formalmente previste dalla nuova normativa nazionale, ovvero se le città italiane avessero tutte insieme deciso di regolamentare uniformemente, attraverso accordi metropolitani di secondo livello, le tutele dei lavoratori della gig-economy.

In questi tre anni di vita, la Carta di Bologna ha già raggiunto traguardi impensabili, ma il più importante è quello culturale: è riuscita a squarciare il velo di ignoranza sulle condizioni di lavoro dei rider e promuovere una riflessione sulla cultura del lavoro digitale in Italia.

Se non ci fosse stata la Carta di Bologna probabilmente non ci sarebbe mai stata l’attivazione di un tavolo nazionale a Roma e la mediatizzazione del caso dei rider.

Non c’è nulla di innovativo nel ritorno al cottimo puro, attraverso gli algoritmi di alcune piattaforme di food-delivery. Questo non è il futuro. E’ il passato.

Essere favorevoli alla crescita dell’economia digitale non significa abdicare alla tutela ed alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori nelle nostra città. Le nostre strade sono diventate il luogo di lavoro dell’economia digitale. Squarciare il velo di ignoranza sulle condizioni di lavoro dei rider significa rendere visibile il pericolo di ingiustizia sociale che si annida nella Gig economy.

Gli invisibili non sono quelli che non si vedono. Sono quelli che non vogliamo vedere.

I rider che attraversano le nostre strade, sfrecciando sulle loro biciclette, come modelli Sisifo schiacciati dal peso del lavoro precario che ti fa rischiare la vita per 20 euro al giorno, sono quegli invisibili della Gig-economy che vediamo tutti i giorni, ma che troppo spesso facciamo finta di non vedere. Bisogna trovare il coraggio di scorgere l’invisibile che vive quotidianamente tra le pieghe del reale, perché dietro quel cono d’ombra è più alto il rischio dell’ingiustizia sociale.

I rider sono lavoratori, non schiavi. Il caporalato non esiste solo in taluni settori dell’economia tradizionale, ma si annida anche in nuovi settori dell’economia digitale. I lavoratori della Gig Economy sono molti di più dei rider; la Fondazione Rusconi ha stimato che i rider costituiscano solo il 10% del totale dei lavoratori della Gig-Economy che oggi attraverso le app si candidano a fare “lavori a task” come il baby sitting, il dog-sittng, il montaggio dei mobili, l’accompagnamento alle persone non autosufficienti. L’Unione europea stimava che già nel 2014 fossero 5 milioni i lavatori europei non standardizzati che rientravano nella fascia grigia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato; non è difficile prevedere che negli ultimi anni quella stima sia più che raddoppiata, anche in virtù della poderosa crescita dell’economia delle piattaforme digitali.

Con la Carta di Bologna abbiamo tolto alle piattaforme di food-delivery l’alibi della non sostenibilità economica di un modello aziendale che riconosca il costo del lavoro in conformità ai contratti collettivi nazionali e garantisca standard minimi di tutela, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

Se può essere sostenibile economicamente per alcune piattaforme, come può non esserlo per altre che hanno fatturati anche maggiori?

Non è un problema di (in-)sostenibilità economica. E’ un tema di scelta del modello economico.

Il secondo alibi che rimane ancora da superare è quello delle tutele difformi da città a città o da Stato a Stato.

Ci sono due modi per superare questo alibi: estendere la firma della Carta di Bologna alle altre città oppure estenderlo per via legislativa, con l’adozione di una nuova direttiva al livello europeo.

La firma nel marzo 2021 del Protocollo per la legalità contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food-delivery è un elemento di novità necessario, ma non ancora sufficiente.

Il mutualismo nelle piattaforme digitali è una sfida sul terreno dell’economia, se non vogliamo che gli algoritmi abbiano solo una funzione estrattiva di valore e dati, senza creare un vero legame con il territorio e la comunità civica.

La transizione digitale non determina solo il cambiamento delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, ma impone anche un cambiamento del paradigma culturale nell’organizzazione del lavoro e dell’attività di impresa.

Questo deve valere non solo per il privato, ma anche per la pubblica amministrazione ed i decisori politici.

La politica deve scegliere se essere guardiana di confini o essere esploratrice di nuovi spazi.

L’accesso alle competenze digitali è una nuova sfida sul terreno dell’uguaglianza; il contrasto alle discriminazioni generate dagli algoritmi è una nuova sfida sul terreno della giustizia sociale; il governo dei dati è una nuova sfida sul terreno della democrazia.

Il potere (economico e non solo) dipenderà sempre meno dalla detenzione dei mezzi di produzione e sempre più dal controllo dei mezzi di computazione dei dati.

“Etica e digitale” sono le chiavi strategiche per costruire un’economia attrattiva di talenti e attenta a non lasciare indietro nessuno.

La transizione digitale e quella ecologica, per determinare innovazione e crescita economica sostenibile, devono coniugarsi anche con la transizione sociale che consenta di salvaguardare le tutele tradizionali delle categorie gius-lavoristiche, traguardandole dentro le nuove forme di lavoro contemporaneo

Nel suo piccolo esempio, la Carta di Bologna dimostra che è possibile tracciare una nuova strada per cercare di coniugare la transizione economica, generata dalle piattaforme digitali, con la salvaguardia delle tutele e dei diritti dei lavoratori.

Bisogna continuare a “pedalare” tutti insieme sulla strada della cultura del lavoro digitale.

Non è impossibile. Non è nemmeno difficile. E’ un tema di scelte.

(Marco Lombardo)

Testo integrale della “Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano” http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/CartaDiritti3105_web.pdf