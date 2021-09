Imola. Temporale, pioggia, momenti di tempesta. Così è stato il risveglio di parecchi imolesi verso le 5 del 30 settembre. Una centralina elettrica sotto piazza Matteotti, dove un tempo c’era il monumento ai Caduti, è saltata e per alcune ore sono andati in tilt i telefoni e i computer del municipio, inoltre è mancata la luce fino a metà del mattino sotto buona parte del portico dell’ex cinema Centrale nei negozi, al bar Bologna e al bar Centrale. L’orologio del Comune si è fermato alle 5 esatte del mattino fino alle 10 e oltre. Tante pure le cantine allagate in centro storico.

In parte allagato pure il sottopassaggio di via 1° Maggio. Ci sono stati problemi pure all’Itis Alberghetti dove per la forza della pioggia battente è entrata acqua all’interno e per ragioni di sicurezza si è deciso di non far entrare in classe gli studenti per l’intera mattinata. Alle elementari delle scuole Campanella, gli alunni di due classi non sono stati fatti entrare per portare via l’acqua, per fortuna verso mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità.

