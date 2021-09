Purtroppo succede in alcuni luoghi di lavoro. Una relazione extraconiugale fra un imprenditore del circondario e una sua dipendente. La storia era poi terminata senza strascichi, la donna aveva cambiato lavoro, trasferendosi a vivere a Bologna.

Dal 2018 però si era ripresentata, affiancata dal nuovo compagno davanti all’ex datore di lavoro, avanzando richieste sempre più insistenti di danaro, per non svelare la verità sulla loro relazione alla moglie dell’imprenditore.

Le minacce, ripetute, incalzanti e sempre legate alla medesima motivazione, avevano fruttato alla coppia di estorsori, nell’arco di tre anni, ben 60mila euro totali, consegnati a più riprese dall’imprenditore. I due malfattori, addirittura, avevano fatto sì che, nel periodo iniziale della pandemia da Covid, la vittima acquistasse direttamente da loro numerosi lotti di mascherine chirurgiche a prezzi esorbitanti, rispetto ai prezzi ordinari di mercato.



Qualche giorno fa, però è arrivata la svolta. L’imprentore minacciato, un cinquantenne, decide di presentarsi alla stazione dei carabinieri di Castel San Pietro Terme dove, disperato, presenta una querela dettagliata sui fatti, in cui denuncia l’ultima richiesta estorsiva: per la data del 29 settembre, alle 7 del mattino, avrebbe dovuto consegnare brevi manu presso la propria azienda ulteriori 10mila euro in contanti.

I militari della stazione, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola, autorizzati dal pm della Procura di Bologna Ambrosino, hanno immediatamente attivato una indagine tecnica che ha consentito di trarre in arresto in flagranza di reato i due malviventi, pregiudicati: l’uno cinquantatreenne (peraltro sottoposto all’obbligo di soggiorno in un altro Comune), l’altra trentottenne. Non appena hanno intascato i contanti, sono stati fermati dai militari dell’Arma e condotti presso la sede dei carabinieri di Imola, per il successivo trasferimento al carcere di Bologna.

Per l’imprenditore l’incubo è finito e i 10mila euro gli sono stati riconsegnati.