Castel del Rio. Il 3 e 4 ottobre, seggi rispettivamente aperti dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, si vota anche nel paese degli Alidosi, l’unico nel Circondario. Un solo turno per un Comune con circa 1200 abitanti, vince chi prende più consensi nelle urne.

Sono due le liste a presentarsi, una civica di centrosinistra capitanata dall’attuale sindaco Alberto Baldazzi, e una di centrodestra che candida a sindaco Fabio Morotti della Lega.

Ecco due interviste ai candidati a sindaco.

Baldazzi, come mai è al terzo tentativo come sindaco, non c’erano alternative nel centrosinistra? “Vorrei completare l’iter della ricostruzione dell’ultimo plesso scolastico con criteri sismici in regola, è un obiettivo che ho e che mi ha motivato alla terza candidatura. Sento ancora la comunità del mio paese di nascita come casa mia e me ne prendo cura come fosse la mia abitazione.”.

Cosa intende mantenere delle due passate esperienze alla guida di Castel del Rio? “Veniamo da una buona mandatura, nonostante il lockdown che da noi si è sentito meno rispetto alle grandi città, siamo riusciti a dare indennizzi e a ridurre la Tari alle piccole imprese. Castel del Rio non è più il paese meno ricco del circondario, è quello che è più cresciuto negli ultimi 5 anni anche come reddito pro capite, è vero che siamo in pochi, ma siamo riusciti a fare molti investimenti utili”.

Dove si può ancora migliorare? “Come tutti i paesini di crinale, soffriamo di una diminuzione demografica, devono migliorare le condizioni per la vita delle famiglie e si possono fare politiche per la montagna, Dopo la battuta d’arresto negli anni 2000, ora la Regione ha una sensibilità nuova, a noi andava bene un’articolazione di Vallata, purtroppo la Comunità montana è stata chiusa. Alla Regione dico che oltre a nuove risorse, è importante che ci tolga i vincoli, lasci ristrutturare le case, liberi le mani degli amministratori locali, i sindaci in questi territori non vogliono creare il ‘far-west’, tengono al loro territorio e non lo vogliono certamente snaturare”.

E veniamo al centrodestra con Fabio Morotti.

Morotti, cosa deve cambiare al più presto per il bene di Castel del Rio? “Serve un assetto istituzionale diverso per contare di più e ottenere maggiori risorse dal Circondario e dalla Città metropolitana. La Comunità montana dava vantaggi, ma il Pd l’ha smantellata perché vuole sempre accentrare il potere. Ma con il referendum per unificare i 4 Comuni della Vallata gli è andata male. Poi serve un’impostazione turistica diversa, Baldazzi punta molto sulla ciclabile e quindi su un turismo di passaggio stagionale, mentre noi pensiamo pure a un turismo residenziale”.

Il suo cavallo di battaglia è la sicurezza. Ma non esiste già in un paese così piccolo? “Ci sono comunque dei furtarelli, dei ‘topi di casa’. Inoltre, a volte vengono fatte feste sul tipo di rave-party che disturbano i cittadini e sono contro la quiete pubblica. Penso proprio che ci si possa divertire in modo più educato”.

Come mai si presenta lei che si era già recentemente candidato a Fontanelice per il centrodestra? “Non siamo riusciti a individuare un candidato civico, quindi ho accettato volentieri perché Castel del Rio è il mio paese natale e farei molto volentieri il sindaco anche se è un lavoro impegnativo con una retribuzione quasi da volontario. A Fontanelice ero fuori posto, all’ultimo momento il candidato si è rifiutato e accettai per spirito di servizio”.

(m.m.)