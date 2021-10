Imola. “Abbiamo cominciato una rigenerazione culturale, sociale, economica della città con un lavoro di squadra in giunta e con i dipendenti comunali che ringrazio”. Così il sindaco Marco Panieri ha aperto la conferenza stampa sul primo anno di lavoro della sua giunta ricordando che il Gp di F1 del 2022 dovrebbe tenersi o a fine aprile oppure a luglio.

E’ poi toccato al vicesindaco e assessore alla Scuola Fabrizio Castellari: “In un anno caratterizzato dalla pandemia, è stata potenziata l’assistenza verso gli alunni diversamente abili visti i numeri aumentati e a nuovi e diversificati bisogni. Il sistema delle azioni verso le maggiori fragilità ammonta complessivamente a circa tre milioni di spesa corrente annua nell’anno 2021. Metto in evidenza più agevolazioni tariffarie nei servizi scolastici (asilo nido, refezione, trasporto) per complessivi 200mila euro annui aggiuntivi destinati alle famiglie per la ulteriore riduzione delle rette e 70 posti in più nell’offerta di asilo nido. Incrementati in particolare i servizi in convenzione con due nuove sezioni (Coop. San Giovanni Bosco, Coop. SolcoEduca – Santa Caterina) e un nuovo servizio Piccolo Gruppo Educativo (Coop. “Il Nido di Alice”). Per il prossimo anno, gli obiettivi più importanti sono una sede più ampia per il CPIA (Centro per l’Istruzione degli Adulti), servizio scolastico statale equiparato agli Istituti Comprensivi, la formazione superiore e post diploma, l’avvio dei nuovi percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore), IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), il progetto LTO (Laboratori Territoriali per l’Occupabilità) e il sostegno al progetto Officina Digitale”.

Per Daniela Spadoni, assessora alla Casa e al Welfare “stiamo lavorando ad un progetto di ristrutturazione per creare alloggi ERP senza barriere architettoniche destinate per famiglie con disabilità, grazie ad una parte dei finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio nell’ambito del Progetto annuale per il superamento del disagio abitativo. Investiremo in questa ristrutturazione circa 90mila euro. Per quanto concerne il diritto alla Casa, abbiamo partecipato al rinnovo del protocollo sfratti insieme a tutte le atre realtà istituzionali per conservare il diritto alla Casa anche laddove la situazione economica si sia modificata, e per evitare gli sfratti che farebbero immediatamente ricadere la famiglia nella fragilità più grave. Abbiamo rivolto ad Area Blu un indirizzo affinché metta a disposizione sei alloggi per l’ Emergenza abitativa per chi ha subito uno sfratto non per morosità, ma solo per finita locazione. Intendiamo programmare il futuro delle residenze per anziani, vuole anche dire conformarsi alle norme regionali sulla organizzazione e razionalizzazione degli spazi all’interno. Le graduatorie per le CRA hanno visto una forte compressione dovuta principalmente alle nuove scelte operate dalle famiglie in relazioni ai loro anziani dal momento pandemico in poi. Stiamo anche già lavorando allo studio di alcuni progetti di Cohousing sociale o anche semplicemente cohousing per anziani soli, non come risoluzione dei problemi, ma per consentire agli anziani meno fragili di decidere comunque di vivere insieme per combattere la solitudine, lo smarrimento e la paura del futuro. Il diritto dell’anziano a scegliere di restare nella propria casa va riconosciuto e tutelato”.

L’assessore alla Cultura Giacomo Gambi ha messo in evidenza che “per la cultura è stato un anno di resistenza. Con un intervento edilizio di importanza storica, stiamo costruendo un terzo percorso al museo San Domenico perché anche il patrimonio archeologico cittadino possa essere messo a disposizione di cittadini e turisti. Anche la Rocca, insieme con interventi edilizi importanti nel 2021 si renderà protagonista di importanti progetti espositivi. Nel frattempo, fino a dicembre, abbiamo esteso gli orari dei nostri musei a fronte degli ottimi dati di affluenza di questa estate (+38% di visitatori grazie ai maggiori orari e agli eventi organizzati). Abbiamo usato diversamente i nostri luoghi, creando mostre in biblioteca (l’eredità dantesca in Città), residenze artistiche nei musei (progetto “mimesi”, performance dell’artista Stella), iniziative culturali al cimitero (dante700). Stiamo allestendo la stagione di prosa 21/22 non appena avremo la certezza dell’aumento di capienza, con una maggiore attenzione al pubblico giovane e alle scuole (con iniziative, anche di visite guidate, loro dedicate). Con riferimento alle politiche giovanili, è stata molto importante la riapertura di Ca’ Vaina, i percorsi circondariali “open up” (uno svolto a dicembre 2020 e uno in partenza), gli incontri periodici con i rappresentanti d’istituto, l’apertura gratuita dello Stignani ai giovanissimi per Mistero Buffo, lo stretto rapporto con l’Università hanno portato ad un canale diretto di comunicazione tra l’Amministrazione e i più giovani cittadini e un più stretto rapporto tra giovani, eventi e cultura”.

E’ stata quindi la volta dell’assessore all’Autodromo Elena Penazzi: “Il 2021 ha visto un deciso cambio di passo per quanto riguarda l’autodromo. Dai Mondiali di ciclismo, con il sindaco appena eletto, alla prima F1 a novembre 2020 abbiamo riportato Imola nel mondo. Ci siamo concentrati quindi sul cambiamento di narrativa del nostro autodromo, ottenendo la 1° stella FIA sulla sostenibilità, che ci è stata consegnata durante i giorni della F1 di aprile 2021. L’autodromo ha intrapreso quindi una strada innovativa e visionaria, in cui i passi concreti non sono mancati (proprio per ottenere la stella): modifica del sistema dei rifiuti, inserimento di differenziata in tutti i luoghi pubblici e uffici, riduzione della plastica con acqua in brick, riduzione del rumore con installazione della barriera di via dei Colli e modifica della struttura delle giornate di attività di pista: nel 2021, ad oggi, è segnalato solo uno sforamento, dovuto peraltro ad un errore di calcolo del nuovo metodo studiato dal direttore Pietro Benvenuti e in fase di sperimentazione. Si sono svolti eventi di polifunzionalità in oltre 100 giorni del 2021 (ciclismo, eventi culturali, veicoli elettrici, concerti, spettacoli, congressi, formazione, scuola e università) al di fuori di quelli classici motoristici. Per capire il cambio di mentalità, intendiamo dare la possibilità di celebrare matrimoni in autodromo. Per quanto riguarda il turismo, abbiamo creato il brand TERRE&MOTORI in occasione della F1 di aprile 2020. E’ un contenitore al quale partecipano i 23 Comuni del Con.Ami, la Città Metropolitana, Motorvalley e APT: è una ottima operazione di marketing territoriale per fare sistema con tutti gli attori che compongono questo brand. Terre e Motori ha trovato visibilità, oltre che in autodromo, anche per il Campionato Italiano di Ciclismo su strada e il Giro d’Italia Under 23, nonché per altri eventi in città. Abbiamo inserito Terre e Motori anche nella cartellonistica del circuito permanente del Mondiale 2020. Abbiamo inoltre creato relazioni solide e di prospettiva con Faenza, per rilanciare insieme percorsi turistici anche alla luce dei tanti eventi previsti nel 2022”.

Elisa Spada, assessora all’Ambiente, ha voluto sottolineare “il progetto Pinqua, con l’assessore Zanelli, che ha posto le basi per uno sviluppo urbanistico sostenibile che mette al centro la rigenerazione e ha come assi portanti la maglia delle piste ciclopedonali e il sistema delle aree verdi, sia consolidate che inutilizzate per valorizzarle. Una rigenerazione che mira a migliorare la qualità di vita di tutti i quartieri con grande attenzione all’edilizia residenziale pubblica. Da qui nasce anche la strategia di Forestazione Urbana di cui vedremo le ricadute puntuali a partire da quest’anno. Il progetto Bike to work, con l’assessore Raffini ci ha permesso di leggere la città nel suo insieme e individuare i punti strategici su cui lavorare per sbloccare i flussi a nord e sud della ferrovia e di collegamento tra l’area industriale e quartieri come Zolino, Pedagna e Pontesanto. Una lettura della mobilità casa lavoro e casa scuola che abbiamo fatto insieme al tavolo delle imprese e ai loro mobility manager per lavorare insieme verso un obiettivo sfidante, portare le persone a preferire la bici per andare al lavoro. Il progetto Autodromo Sostenibile e Imola Living Lab, con l’assessore Penazzi, ci ha permesso di vedere un nuovo futuro per l’autodromo che pone al centro sostenibilità, sicurezza, inclusione e che mette in rete saperi e competenze fondamentali come quelli di Unibo ed eccellenze come Montecatone Il progetto case-rifugio, assieme all’assessora Spadoni e al Circondario, ci ha permesso di unire le forze di Circondario e Comune per dare risposta a un bisogno che è elemento fondamentale per contrastare alla base la violenza contro le donne e permettere di costruirsi percorsi di autonomia. Rimarco il progetto Punto Zero, con l’assessore Gambi, con il quale abbiamo affrontato il tema della rigenerazione dell’Osservanza come un processo in cui la cultura e la partecipazione hanno un ruolo fondamentale di catalizzatore per vivere e valorizzare questo spazio in tutto il processo di trasformazione”.

Infine l’assessore al Centro storico e allo Sviluppo economico Pierangelo Raffini ha dichiarato: “Il sindaco Panieri ha parlato giustamente di rigenerazione e io aggiungo lo sviluppo. Abbiamo in via di realizzazione progetti per l’occupazione femminile, anche per donne avanti negli anni, e per i giovani. Il centro storico è cambiato in meglio, tante attività nuove sono state aperte e non era scontato visto il periodo di pandemia. Basta guardare a piazza Gramsci che è molto più viva rispetto anche solamente a un anno fa. Il decoro si crea anche cercando di riempire gli spazi vuoti lasciati da alcuni esercizi chiusi e stiamo lavorando in tal senso, vogliamo favorire pure i cittadini che intendono ristrutturare le loro abitazioni nel cuore della città. Ci sono idee per rendere il Centro cittadino più bello e per ridare vita ai Circoli. In Pedagna, a novembre partiranno i lavori per dare uno spazio di ritrovo importante al quartiere più popolato della città. Ci siamo concentrati molto pure sui Lavori pubblici, sia sul patrimonio scolastico, sia sulla manutenzione delle strade e delle piste ciclabili”.

