Bologna. “Intendiamo impegnarci per un obiettivo chiaro nei prossimi due mandati amministrativi: fare di Bologna la città più progressista d’Italia. Dovremo affrontare varie sfide nei prossimi anni, senza lasciare indietro nessuno: la sfida sanitaria e sociale, la sfida climatica e ambientale, la necessità di accrescere il ruolo strategico dell’ecosistema Bologna. Oggi una città è davvero progressista se prospera insieme al suo ambiente naturale, difende i propri cittadini e il pianeta dagli impatti della crisi climatica e garantisce una transizione ecologica socialmente giusta”.

Quale città metropolitana?

“La Città metropolitana deve essere sempre più un luogo di governo collegiale, coeso e solidale, dove si misurano e si superano insieme le diseguaglianze, nell’intento di costruire un territorio in cui il milione di cittadini che vi abita e i tanti che vi lavorano possano godere degli stessi diritti, delle stesse garanzie e delle stesse opportunità. A inizio mandato, il Sindaco Metropolitano costituirà un apposito gruppo di lavoro insieme ai sindaci del territorio per riforma della Città metropolitana, per rafforzarne l’azione e la rappresentatività, semplificare le procedure decisionali e garantire maggiore capacità di relazione con Regione e Governo nazionale”.

Quali le parole che sintetizzano le sue proposte?

“Quella che definisco ‘la politica del noi’ fa da filo conduttore a tutte le proposte che ho avanzato nel mio programma. Attraverso l’Immaginazione civica abbiamo promosso con convinzione il protagonismo attivo e l’organizzazione delle persone e delle comunità. Anche il Covid ha confermato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini, sia quando prende le forme della collaborazione con l’amministrazione sia quando si dà in forme autonome di autorganizzazione o mutuo soccorso. Se sapremo quindi imprimere tutti insieme una simile svolta al modo in cui guardiamo al nostro ruolo in Italia e nel mondo per rispondere alle nuove sfide, Bologna – la città più progressista d’Italia – si dimostrerà all’altezza non soltanto delle generazioni di oggi, ma anche di quelle di domani”.

(m.z.)