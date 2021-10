Bologna. Pochi giorni fa avete sostenuto che a Bologna le mafie non creano scandalo e allarme sociale, ma si “infiltrano silenziosamente” nel tessuto sociale. Ne parliamo con Andrea Giagnorio, referente del coordinamento di Libera Bologna, e Sofia Nardacchione, responsabile comunicazione e informazione di Libera Bologna.

Quanto è radicata l’azione della criminalità organizzata nella nostra città e quali sono i segnali che ci devono far stare all’erta?

(SN): “Bologna è sempre sembrata il buco nero della presenza mafiosa in Emilia-Romagna. Da un lato, da Aemilia in poi ci sono state grandi inchieste che hanno toccato molte province della regione, tra cui Reggio Emilia, Parma e Modena. Dall’altro, vi è il fenomeno del radicamento mafioso in riviera, con il caporalato e lo sfruttamento nel settore alberghiero e del turismo. Tra questi, Bologna sarebbe rimasta “terra di nessuno”. Quello che stiamo provando a fare emergere da anni, facendo informazione e lavorando sul territorio, è che in verità Bologna non è terra di nessuno ma terra di tutti, perché ci sono tantissime organizzazioni criminali che si sono infiltrate nel tessuto socio-economico. Le mafie qui riciclano denaro sporco, ma lo fanno in modo silenzioso, per cui il fenomeno rimane nascosto, non venendo percepito come un pericolo reale per lo stato della democrazia cittadina. Invece lo è eccome, perché la libera concorrenza è la prima a essere inficiata, ma il tessuto sociale segue a ruota. Un altro punto è quello della violenza: si dice che a Bologna le mafie non sparano, laddove a Reggio Emilia ci sono state intimidazioni, spari e incendi, fenomeni che sono ancora all’ordine del giorno a sei anni dal maxi-processo Aemilia. Ma anche a Bologna abbiamo notato fenomeni che riguardano l’aspetto violento delle organizzazioni mafiose e/o criminali”.

In proposito, vi siete molto interessati della questione di Via Saffi. Potreste spiegare per cosa è stato condannato Ciro Cuomo e qual è la situazione che vivono residenti e commercianti della zona?

(SN): “Ciro Cuomo è stato condannato per ricettazione aggravata, atti persecutori, riciclaggio e bancarotta fraudolenta, quindi in prevalenza reati economici. Ma vi è una serie di fenomeni correlati che noi identifichiamo come metodi mafiosi: in Via Saffi sono andate a fuoco macchine, sono stati incendiati dehors e diverse persone sono state minacciate. Abbiamo visto in sostanza un vero e proprio controllo del territorio. Anche se non è stata contestata l’aggravante mafiosa, quello che risulta nella zona è un clima di paura e omertà. Ci è stato detto che è un po’ strano parlare a Bologna di omertà, ma è la verità: parliamo di un personaggio che controlla la via, di persone che hanno paura di denunciare, al punto da non dire niente “perché altrimenti quello mi taglia la testa”. Ecco, questa è una frase esemplificativa di un fenomeno mafioso, e la cosa “interessante” è che dopo il video che abbiamo realizzato ci sono arrivate molte segnalazioni (da diverse zone della città, nda) di fatti che non erano stati raccontati. Speriamo che sempre più persone facciano sentire la propria voce e che le istituzioni si dimostrino sempre più attente nell’ascoltare il territorio. In questo senso, il monitoraggio civico – già implementato nella città di Imola – si rivela uno strumento importante”.

In questo scenario, tra pochi giorni si andrà al voto. Come Libera Bologna avete fatto una scelta importante, decidendo di partecipare alla Fabbrica del Programma: come è stata maturata questa scelta e in che percorso vi siete inseriti?

(AG): “Libera nazionale negli ultimi anni ha fatto una netta scelta di campo, distaccandosi da un certo tipo di destra, ovvero quella di Salvini e Meloni, e intervenendo con forza nel dibattito politico. A gennaio assieme a tante altre forze sociali ha firmato un appello, quando stava per cadere il governo Conte II, per manifestare il proprio sostegno a un’esperienza che non avrebbe dovuto volgere al termine. Ancora prima, Libera ha fatto una grandissima opposizione ai decreti sicurezza di Salvini, che andavano contro ogni nostro principio e valore, e questo è stato un momento importante anche per la nostra maturazione come associazione. Sia chiaro: noi parliamo con tutte le realtà politiche, ma abbiamo le nostre posizioni e siamo convinti che la lotta alla mafia passi attraverso scelte che necessariamente ti schierano politicamente. Le misure dei decreti sicurezza, oltre a essere contrarie ai diritti umani, hanno messo tante persone nelle mani delle mafie. Le politiche economiche che non sono volte a diminuire le disuguaglianze non vanno a contrastare da un lato importante le organizzazioni mafiose, che nelle povertà e nei bisogni delle persone in difficoltà trovano spesso forza e mano d’opera. Nel panorama politico italiano, ci sono forze che questo tipo di attenzione ce l’hanno, altre che non ce l’hanno”.

Quindi possiamo dire che a livello locale avete di fatto giocato nello stesso campo in cui ha deciso di schierarsi Libera nazionale?

(AG): “Nel nostro piccolo, partecipare alla Fabbrica del Programma è stato un passo in più in questa direzione, per il fatto che c’era e c’è tuttora bisogno di alzare l’asticella dell’interesse e delle competenze, individuando proposte concrete da poter realizzare. Ma tutto parte dall’attenzione: se le mafie si infiltrano nel settore economico, ma non c’è un tessuto sociale che lo fa emergere con forza, la politica fa fatica ad affrontare il problema e ancor più a trovare una soluzione. Per questo, ogni contesto in cui possiamo sollevare i nostri temi è un’opportunità: i tavoli della Fabbrica per noi erano l’occasione per influenzare in modo forte e netto il programma della parte politica che, verosimilmente, si troverà a governare la città nei prossimi anni. Credo che senza un impegno così deciso, avremmo perso la possibilità di fare un salto di qualità e tante proposte non sarebbero uscite”.

Leggendo proprio le vostre proposte mi ha colpito molto il riferimento alla legalità democratica, perché credo che a livello di immaginario la legalità sia qualcosa che viene più spesso “imposta” che “partecipata”. Potreste spiegare a cosa vi riferite con questo concetto?

(SN): “Dei punti che avevamo portato alla discussione è entrata una piccola parte, ma si tratta di un primo passo molto significativo, perché abbiamo contribuito a inserire nel programma elementi di grande importanza. Il primo è appunto il concetto della “legalità democratica”, ovvero di una legalità che non sia mera osservanza delle regole, ma che tenga conto di quelli che sono i diritti di tutte e tutti. È un concetto che è entrato nel nostro vocabolario da alcuni anni e che è spesso difficile da spiegare, perché il più delle volte quando si parla di legalità si tende a concentrarsi sul rispetto delle regole. L’esempio che faceva Andrea sui decreti sicurezza è calzante: è una legge, sì, ma una legge ingiusta, che va contrastata perché non tutela i diritti di tutti. Alla legalità democratica sarà dedicato un assessorato con dei fondi a disposizione, un fattore decisivo e di grande novità: nello scorso mandato la delega alla legalità era stata attribuita a una consigliera, ruolo che ha un potere minore rispetto a chi siede in giunta. Inoltre, abbiamo chiesto che questo tema venisse separato dalla “sicurezza”, questione di solito associata a degrado e spaccio. Noi crediamo che la risposta a questi problemi non sia da rintracciare nell’aumento delle forze di polizia e nella militarizzazione della città spesso invocate dalla politica: questo approccio non risolve nulla, è la cultura della legalità democratica a fare la differenza”.

E come avete voluto declinare questo approccio sul piano pratico?

(SN): “Per contrastare gli interessi della criminalità organizzata è necessario un monitoraggio costante sugli appalti, ambito molto difficile da controllare, così come sulle partecipate. Pensando alle istituzioni, abbiamo proposto che vengano organizzati momenti di formazione interna, un passaggio obbligato per fare sì che si sviluppino attenzione e competenze in materia. Abbiamo poi chiesto che il Comune si costituisca parte civile nei processi che riguardano la nostra città, cosa che non è successa nei precedenti, vedi Black Monkey. Non si tratta solo di un segnale simbolico ma concreto, perché i danni da risarcire sono anche tangibili. Nella stessa direzione va l’impegno a riqualificare i beni confiscati, punto su cui l’ultima amministrazione si è dedicata molto come nel caso di Villa Celestina, assegnata, seppur dopo dieci anni dalla confisca (2008), a Libera, che ora gestisce la parte esterna all’edificio grazie a un patto di collaborazione. Proprio pochi mesi fa il Comune ha annunciato di avere fatto un mutuo da 3 milioni e mezzo di euro per creare in questa sede undici appartamenti per la transizione abitativa. Un altro tema è quello della città slot-free, anche questo importante vista la stretta connessione tra mafie e gioco d’azzardo. Vi è poi il concetto di giustizia riparativa, su cui bisogna lavorare con il ministero (della Giustizia, nda): oltre alla formazione del personale carcerario, è essenziale che i detenuti siano messi in condizione di avere diritti e opportunità reali, sviluppando un legame con la comunità che li ospiterà una volta usciti. Un punto non inserito e per cui continueremo a batterci riguarda, invece, l’istituzione di una commissione permanente per la legalità sul modello di Milano, perché il monitoraggio venga ricompreso nella struttura politica e amministrativa della città. Il tema delle partecipate e del settore economico ritorna: pensiamo solo all’interporto, dove ci sono cartelli di imprese che non rispettano i diritti dei lavoratori e che sono strutturate in modo tale da rendere molto difficile la denuncia degli abusi. C’è infine il tema delle memorie collettive: per una città come Bologna, che ha vissuto la strage più atroce della storia repubblicana, è fondamentale che la memoria e l’impegno, su tutti i fronti della legalità democratica, vengano portati avanti insieme. Ci sono quindi alcuni aspetti più tecnici e altri più culturali di cui l’amministrazione deve assumersi la responsabilità: come Libera Bologna abbiamo indicato 40 proposte rivolte a chi si troverà a governare la città e ci batteremo affinché vengano attuate”.

Data la quantità e varietà di contesti in cui si può applicare la vostra idea di legalità democratica, credo che più che un insieme di proposte, quello che avete tracciato sia un programma politico fatto e finito.

(AG): “Per noi il vero tema è costruire un senso e un consenso comune sul fatto che il rispetto delle regole deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti. Se cominciasse a diffondersi questo messaggio, davvero riusciremmo a costruire insieme un percorso di legalità democratica attraverso la cura di una zona, di una strada, insomma dei luoghi nei quali viviamo. È un approccio molto diverso dal mettere quattro camionette della polizia in piazza, molto più difficile e molto più socialmente utile. Dobbiamo puntare sulla creazione di un determinato contesto di riflessione e di partecipazione delle persone: una parte quindi riguarda il processo e il metodo, ovvero la partecipazione, l’altra è connessa al rispetto dei diritti di tutti, a partire ovviamente da quelli più spesso negati, quelli dei più deboli. Un tema che abbiamo inserito nel nostro documento, di cui Lepore parlava anche durante la campagna elettorale, è quello dei tempi di rinnovo dei permessi di soggiorno. Tempi biblici, che lasciano con l’acqua alla gola persone che rischiano di diventare a tutti gli effetti emarginati senza diritti, spesso alla mercé di sfruttatori. La nostra proposta concerne la costituzione di un ufficio ad hoc che tratti queste situazioni: oggi difficilmente rientrerebbe nel concetto di sicurezza, ma per noi la legalità democratica è proprio questa”.

(a cura di Alberto Pedrielli)