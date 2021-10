Imola. Si è svolta il 2 ottobre mattina, a Ca’ Genasia, la manifestazione a ricordo dei partigiani del “S.A.P. Montano” qui caduti il 6 ottobre 1944. Ad organizzarla sono stati i Comuni e l’Anpi di Imola e di Riolo Terme, in occasione del 77esimo anniversario dell’episodio. Sono intervenuti Fabrizio Castellari, vicesindaco di Imola, accompagnato dal Gonfalone della città, Marina Lo Conte, assessore del Comune di Riolo Terme, Valter Attiliani, Anpi Imola e Anna Testa, Anpi Riolo Terme.

“Il sacrificio dei ragazzi di Ca’ Genasia è una ferita ancora aperta ed un richiamo per le generazioni di oggi e per quelle future. Sui luoghi della Resistenza, mentre sentiamo il bisogno di coltivare le nostre radici, ci appare nitido il messaggio che “memoria è futuro”. Non smetteremo mai di ringraziare l’Anpi che con grandissima passione custodisce, promuove e rinnova questa memoria da sempre e in ogni occasione”, sottolinea il vicesindaco Fabrizio Castellari.