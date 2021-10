Chi non se ne forse ancora accorto a noi di leggilanotizia piacciono i libri, l’arte, la musica, insomma la Cultura. Ed è normale dare spazio nel nostro giornale ai libri, all’arte, alla musica, insomma alla Cultura. Non servirebbero molte altre parole per presentare questa nuova rubrica: “Lo scaffale della domenica”, se non che qualche riga la dobbiamo spendere per aggiungere un paio di ulteriori motivi per cui ogni domenica vi troverete un pezzo che parlerà di libri e di lettura. Intanto quando si apre un libro, si spalanca un mondo fantastico nel quale ognuno di noi può entrare, se solo lo vuole. Un mondo fatto di avventure, di viaggi, di sogni, anche di paure, ma un mondo nel quale vale la pena immergersi perché ci può aiutare a vivere meglio e noi vogliamo farlo assieme a voi.

Poi, perché questa rubrica coinvolge persone, eventi e una libreria, l’Atlantide di Castel San Pietro, uno spazio indipendente dove i librai vi accompagnano allo scoperta dei meravigliosi mondi della letteratura. Per loro non vi è nulla di introvabile. Basta chiedere. Infine, ma non ultimo, perché a scriverla sarà Andrea Pagani. Docente di lettere, scrittore, videomakers, lettore appassionato, personaggio eclettico dalla memoria eccezionale. Basta leggergli una riga e vi dirà di che libro di tratta. Non sfidatelo. Andrea quando scrive racconta, e la sua passione si trasmette in maniera automatica a chi legge. Buona lettura… quindi.