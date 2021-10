Bologna. Le giornate si accorciano e la luna comincia a sorgere presto su San Luca. È il tramonto della campagna elettorale per le amministrative bolognesi, che vede la città ormai immersa nell’irreale silenzio elettorale che precede le consultazioni. Il pacato dibattito cittadino, posato quanto un pranzo di gala, si è coagulato in questo mese intorno ad alcuni temi: vediamoli insieme.

Grandi Opere

Si scrive grandi opere ma si legge Passante di Mezzo. Se il dibattito è stato poco acceso in generale, su questo tema è rimasto quasi gelato. I due principali contendenti, Battistini per la coalizione di centro-destra e Lepore per quella di centro-sinistra sono più che concordi: il Passante si farà e per rafforzare la convinzione è stato siglato un patto di non belligeranza che eviti “nuovi conflitti e ostruzionismo sulle infrastrutture di cui si discute da anni” dopo la chiusura delle urne. Un bel sei politico a entrambi, quello che non si nega a nessuno ma lascia l’amaro in bocca quando il candidato “ha potenziale (in questo caso una città che per, mille motivi, è molto adatta a incubare e sperimentare concretamente idee innovative) ma non si applica”. La fortuna? La giustificazione è firmata sul libretto ancora prima di fare fuga, non resta che compilare i campi dal momento che non è stata accolta la proposta della candidata alle primarie Isabella Conti che invocava il “coraggio di posticipare la Conferenza dei servizi a ottobre così che il prossimo sindaco non avrà le mani legate”. Passante sì, ma la colpa sarà del compagno di banco, Virginio Merola e poi è sempre “troppo tardi per cambiare idea”.

Ballano da sole, ostinate e contrarie ma non proprio a tempo, Palumbo e Collot che faticano però a formulare una proposta che possa essere aggregativa anche per gli indecisi e i male-informati, nonostante la presenza costante di Palumbo in comitati e associazioni che si sono occupate del tema in questi anni. Non è però il messaggio che è passato: “a leggere la stampa, sembra sia nata politicamente ieri”, si è lamentata la candidata all’ultimo dibattito organizzato dal Resto del Carlino, – “e così non è”. Labanti, nella lettera aperta inviata alla città di Bologna, liquida il tema come “proposta sterile che, se da una parte promette di migliorare la vita dei cittadini, dall’altra rischia di comprometterla” .

Sul tram, e più in generale sull’elettrificazione del sistema di trasporto urbano e periferico della città, un N/C di gruppo: la classe non si presenta e il tema viene solo sfiorato dalla campagna elettorale rendendo difficile capire con quale percentuale di aderenza verrà rispettato il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) della Città metropolitana di Bologna, approvato nel mese di novembre 2019, che prevede un nuovo sistema di trasporto rapido di massa di tipo tranviario per l’area urbana, integrato con il trasporto pubblico su gomma. Il contributo ministeriale di circa 509 milioni di euro è stato approvato per cui rimane altrettanto interessante capire il piano pratico per bloccare la realizzazione della prima Linea, quella rossa, da parte di chi vi si oppone.

Sicurezza

Il tema è storicamente polarizzante, elemento ricorrente e portante di alcune correnti politiche. In città, quando l’aria della tornata elettorale comincia farsi sentire, il dibattito mette al centro due questioni: la cosiddetta malamovida che interessa il centro storico e il problema delle droghe (da intendersi come nodo dello spaccio piuttosto che come necessità di trovare modalità per ri-accogliere in società chi ne fa uso) nelle periferie. Nel primo caso, i giornali parlano di convivenza impossibile tra studenti indisciplinati e irrispettosi e residenti esasperati. Chi si esprime in campagna elettorale, lo sappiamo, difficilmente lo fa a favore dei primi, essendo questi tendenzialmente non residenti e, quindi, non votanti.

Immaginifico Battistini che propone architetture anti-crimine, la nomina di un city security manager per cambiare il volto della città e renderla sicura, a misura di chi la abita. Non manca di coerenza il suo programma, che propone di rivedere il posizionamento di diverse strutture cittadine e, proprio al fine di aumentare il livello di sicurezza in città, la delocalizzazione dell’autostazione. L’idea che il collocamento di una realtà possa essere l’origine e la ragione delle attività pericolose che la abitano o attraversano, rimane comunque sempre scivolosa in politica e spesso pretestuosa dal punto di vista urbanistico prestando il fianco alla facile semplificazione “spostamento = risoluzione”, laddove il vecchio adagio lontano dagli occhi, lontano dal cuore sarebbe decisamente più calzante. Concreto Lepore che riporta il focus sicurezza dal tema del decoro urbano alle problematiche sociali, evidenziando come la piaga dello spaccio possa essere risolta o perlomeno attenuata concentrando la proposta su pratiche di vita comune che lo debellino riempiendo gli spazi “vuoti e svuotati” della città. Una delle liste che lo sostiene, Coalizione Civica, propone l’istituzione del sindaco della notte, già presente in diverse città europee: si tratta di una figura che mira a “promuovere la scena culturale, artistica e musicale locale, combattere la gentrificazione e la speculazione edilizia, dare impulso alla vita economica della città, favorire lo sviluppo delle periferie senza dimenticare le esigenze dei residenti”. La proposta dell’assessore dem sembra essere sartorialmente cucita addosso ad attori cittadini diversi al mutare dei contesti, ma un solo abito, apportate tutte le modifiche, può davvero vestire tutti?

La parola sicurezza sulle labbra di Collot, candidata per Potere al Popolo, cambia connotazione e viene spesso declinata come necessità di assicurare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Sicurezza non è invece una parola del vocabolario di Labanti che rimette però l’accento sulla grande attenzione che presterà alla città nella sua interezza, dal centro alle periferie, senza lasciare nessuno indietro, in continuità con il nome del movimento per cui si candida, 24 Agosto per l’Equità Territoriale. “Aldilà di destra e sinistra, che si stanno un po’ incartando”, Sermenghi propone l’adozione del modelllo Castenaso (ciità della quale è stato primo cittadino n.d.r.), dove “tutto è sotto controllo, dai furti allo spaccio” grazie a un accordo tra forze dell’ordine e un gruppo di volontari preparati e formati che sanno come muoversi senza intervenire direttamente.

Abitare

Tema spinoso, servono idee ma soprattutto serve la destinazione di fondi pubblici e un piano non facile da elaborare per una città di oltre 380.000 residenti. Nominata come tematica qua e là, ha puntellato la campagna elettorale di questi mesi senza diventarne però mai la protagonista. La domanda diretta posta nel corso del già citato confronto tra i candidati del 30 settembre, però li ha fatti sbilanciare un minimo.

Palumbo e Bacchiocchi sottolineano come questo rappresenti un problema serio della città e la necessità di ampliare l’offerta di camere in studentati e calmierare gli affitti. Lepore si riconferma il candidato della continuità, illustrando quanto è stato fatto in questa direzione nel corso dei due mandati Merola (creazione di un fondo di garanzia contro la morosità incolpevole degli studenti, cambiamento regole del canone calmierato) e come sia fondamentale proseguire in questo senso. Il candidato sceglie di tacere come, proprio nell’era Merola, i criteri di accesso agli alloggi ACER siano stati modificati inserendo la clausola della residenza in regione da almeno tre anni sul modello Lombardia, modello recentemente ritenuto irragionevole e sanzionato per incostituzionalità.

Non sono d’accordo con il candidato del centro-sinistra Sermenghi e Collot: per il primo la situazione attuale dimostra come la città non sia stata gestita adeguatamente e sia necessario procedere a nuove edificazioni, mentre la seconda sottolinea l’incoerenza pretestuosa dell’amministrazione in carica nel ricordare la situazione abitativa vessatoria degli studenti fuori sede solo sotto campagna elettorale, per poi dimenticarla ben presto. Battistini schiva la domanda diretta riportando il focus sulla precarietà degli stagisti e invocando soluzioni concertate con l’Università. Entrambi i problemi toccano da vicino la fascia più giovane della popolazione ma sono solo in parte sovrapponibili. Ancora una volta si è persa la possibilità di approfondire a sufficienza e nella sua complessità il tema dell’abitare, in questa campagna come nelle precedenti. Forse la futura amministrazione sarà più attenta alle esigenze della comunità ma quel che è certo è che di soluzioni articolate e credibili, finora, non se ne sono sentite.

(Alessia Muzzarelli)