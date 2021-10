Imola. “Dopo la sosta forzata dello scorso anno (causa Covid, ndr) possiamo finalmente presentare la 52esima edizione del Giro dei Tre Monti – afferma Marino Casadio, responsabile del Comitato organizzatore della manifestazione sportiva, all’interno dell’Atletica Imola Sacmi Avis -. Sono trascorsi due anni da quel 20 ottobre 2019 in cui 5000 magliette colorarono l’autodromo e le colline limitrofe in una splendida giornata autunnale. Due lunghissimi anni che hanno cambiato il mondo e le abitudini dei podisti che per tanto tempo hanno dovuto rinunciare a quei valori di socializzazione e di amicizia che si vivono nel ritrovarsi ogni domenica sui campi di gara. Abbiamo vissuto una pandemia che ci ha tenuto distanti ma ora desideriamo ricominciare ben sapendo che dovremo accettare nuove regole e molte limitazioni”.

Per cercare di garantire la più ampia adesione, rispettando le attuali norme di sicurezza ed evitando il più possibile gli assembramenti, l’edizione 2021 si presenta con una nuova veste organizzata su due giornate con tre distinti eventi per cercare di garantire la più ampia partecipazione rispettando, al tempo stesso, le attuali norme di sicurezza ed evitando il più possibile gli assembramenti. Ecco allora che sabato 16 ottobre si svolgerà la gara “Promesse di Romagna”; domenica 17 ottobre si svolgeranno la camminata ludico motoria e la gara competitiva dei Tre Monti. Diversamente dagli altri anni, infatti, la camminata e la gara competitiva avverranno separatamente. Sono un centinaio le persone coinvolte nell’organizzazione della due giorni.

“Dopo un anno di stop, se riuscissimo ad avere mille iscritti alla gara competitiva dei Tre Monti saremmo contenti” fa sapere Marino Casadio che precisa “la partecipazione è subordinata al possesso del Green Pass. Invitiamo tutti i partecipanti ad effettuare le iscrizioni anticipate per cercare di velocizzare le procedure in presenza. Si raccomanda a tutti i podisti di mantenere sempre il distanziamento e di evitare ogni forma di assembramento”.

Per il sindaco Marco Panieri, che ha anche la delega allo Sport, “Lo sport è vita e la Tre Monti è un’occasione per vivere lo sport e il nostro territorio. Per Imola la Tre Monti è un evento imprescindibile, come dicono le 52 edizioni; è una gara storica, che fa parte del dna della nostra Comunità e vederla ritornare, dopo lo stop di un anno causa Covid, è un bel segnale di ripartenza e una grande soddisfazione. C’è tutta la voglia di vedere il ritorno delle 5.000 magliette che nell’ultima edizione del 2019 hanno colorato il percorso, testimoniando anche la vocazione polifunzionale dell’autodromo”. “Un grazie va alla Clai, che sostiene la manifestazione ed anche agli organizzatori, che hanno giustamente scelto di aprirla solo a chi ha il Green Pass” aggiunge il sindaco che conclude annunciando, “domenica parteciperò alla camminata ludico motoria, per poi essere presente per dare il via alla gara competitiva della Tre Monti”.

“La Tre Monti è una tappa fissa nel nostro calendario, oltre che un motivo di orgoglio per noi, nell’ottica di proporre un autodromo sempre più polivalente” spiega da parte sua Pietro Benvenuti, direttore dell’autodromo, che accetta la sfida del sindaco è sarà presente alla camminata ludico motoria. “Riportare le persone all’interno dell’autodromo è sempre bello. Speriamo che la Tre Monti possa essere sempre un punto fisso all’interno del nostro calendario. Un ringraziamento ed i complimenti all’organizzazione”.

Hanno portato un breve saluto anche Federica Trerè, per conto di Clai, il main-sponsor della manifestazione che resta molto legata al territorio imolese anche se da tempo opera a livello nazionale e internazionale, Massimo Cavini, presidente di Atletica Imola Sacmi Avis, Fabrizio Castellari, componente dell’Atletica Imola, Sacmi Avis Imola, Leo Zannuccoli, storico organizzatore della Tre Monti e Leo Monduzzi, inventore della gara e per anni organizzatore della stessa.

Sabato 16 ottobre, “Promesse di Romagna” – Sabato 16 ottobre, al pomeriggio, è prevista “Promesse di Romagna”, una corsa riservata ai nati dal 2006 al 2015 compreso. Si svolgerà all’interno dell’autodromo nei pressi del traguardo con distanze variabili dai 500 ai 1500 mt. secondo le categorie. Sono previste 5 categorie maschili e 5 femminili; la prima partenza avverrà alle 15,30. Possono partecipare solo ragazzi in regola con la certificazione medica richiesta dalle normative vigenti: per gli atleti dai 6 agli 11 anni è richiesto il possesso del libretto verde; per gli atleti dai 12 ai 15 anni è richiesto il certificato medico specifico per l’atletica leggera e verrà provata la temperatura prima della partenza. La quota d’iscrizione è di 2,50 euro. E’ consigliata l’iscrizione anticipata entro venerdì 15. Per i soli atleti delle gare giovanili è possibile l’iscrizione sul posto fino alle 15,25. Per tutti medaglia ricordo e premio di partecipazione.

Domenica 17 ottobre, camminata ludico motoria – Si svolgerà su due distanze: giro dell’autodromo di 5 Km. o classico percorso collinare di 15,3 Km per i più preparati. Partenza libera dalle 7,30 alle 9 con arrivo massimo entro le 12. Novità anche per la quota d’iscrizione; sarà possibile scegliere se ricevere il pacco gara con quota di iscrizione di 5 euro (massimo 400 iscritti) o rinunciare al pacco gara con quota di iscrizione di 2 euro. Le iscrizioni anticipate si chiudono mercoledì 13. Il giorno della gara sarà possibile iscriversi sul posto fino alle 8,45 ma solo con quota di 2 senza pacco. Tutti coloro che faranno l’iscrizione anticipata avranno diritto ad un pettorale che sarà consegnato presso i box dell’autodromo tra le ore 7,15 e le 8,45. Coloro che hanno optato per la quota da 5 euro ritireranno anche il pacco gara. Obbligatorio il Green pass.

Domenica 17 ottobre, la gara competitiva dei Tre Monti – Partenza alle 10,30 sul tradizionale percorso del Giro Dei Tre Monti lungo 15,3 Km. con arrivo entro il tempo massimo di 1h e 45’. Anche in tal caso sarà obbligatorio il Green pass.

Sono ammessi alla gara solo atleti tesserati Fidal o Enti di Promozione Sportiva in regola con il certificato medico agonistico o possessori di Run Card. La quota di partecipazione rimane di 16 euro da pagarsi al momento dell’iscrizione che deve avvenire obbligatoriamente entro domenica 10 ottobre. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. Il pettorale sarà consegnato presso i box dell’autodromo dalle 8,30 alle 10,15 unitamente al pacco gara. Questi pettorali sono dotati di un sistema che consente ad ogni concorrente di ricevere sul proprio smartphone, in tempo reale, la classifica e le foto che lo riguardano.

La partenza avverrà in un unico scaglione. Al fine di evitare accalcamenti alla partenza le classifiche saranno stilate secondo il Real Time, con i tempi rilevati in corrispondenza della linea di partenza/arrivo. E’ obbligatorio indossare la mascherina fino alla partenza e per almeno i primi 500 mt. di corsa e subito doppo l’arrivo. Sono previste 4 categorie maschili e 3 femminili.

Verranno premiati oltre 70 atleti. Come da tradizione la gara prevede un generoso montepremi in denaro per oltre 3000 euro e in natura per oltre 3500 euro. E’ prevista la premiazione delle prime 3 società a punteggio.

Saranno premiate le prime 10 società o gruppi con almeno 20 iscritti. Per questa premiazione saranno considerate valide solo le iscrizioni anticipate alla Gara Competitiva dei Tre Monti, alla Camminata Ludico Motoria e alla Gara Giovanile delle Promesse di Romagna.

Il regolamento e tutte le informazioni dettagliate si trovano nel sito www.ilgirodeitremonti.it