Nelle ultime 24 ore in Italia i positivi sono 2.466 (ieri 1.612). I decessi sono 50 (ieri 37). Tasso di positività allo 0,8% (ieri 1,3%). Le Terapie intensive tornano a calare: – 4, così come i ricoverati con sintomi: – 64. I guariti sono 4.210.

In Emilia Romagna quattro decessi: 2 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 93 anni e un uomo di 91 anni), un uomo di 78 anni in provincia di Piacenza, una donna di 93 anni residente a Imola. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.489. I positivi sono 169 (ieri 244) con un indice di positività allo 0,7% (ieri 2,1%).

Nell’Ausl di Imola 1 decesso, 1 positivo (ieri 15), sono sempre tre le persone ricoverate in terapia intensiva a Bologna.

Aggiornamento ore 12 del 5 ottobre (dati del 4 ottobre)

Il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive torna in calo: – 4, i nuovi ingressi sono 18 (ieri 22), per un totale di 433 ricoverati.

I decessi sono 50 (ieri 37) con 2.466 nuovi casi (ieri 1.612), 322.282 i tamponi (ieri 122.214). I morti da inizio pandemia sono 131.118, i casi complessivi 4.686.109. In calo i casi attivi: 90.299 (nelle 24 ore – 1.797).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid tornano sotto quota tre mila: 2.968 (- 64). Isolamenti domiciliari: 86.898 (ieri 88.627).

I guariti nelle 24 ore sono 4.210 per un totale di 4.464.692.

Quattro decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 169 (ieri 244), con 25.160 tamponi (ieri 11.798). 93 i guariti. Ancora crescita i casi attivi totali sono 14.651 (+ 72), stabili i ricoverati nelle terapie intensive: 50, in calo i ricoverati negli altri reparti Covid 361 (- 16).

I positivi in Italia

Nessuna regione segnala 0 casi. Il Veneto oggi è quella con più positivi nelle 24 ore: 363 (ieri 181).

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

194.705 le vaccinazioni eseguite sul territorio da inizio campagna.

Situazione epidemiologica

1 nuovo contagio di oltre 65 anni asintomatico e individuato tramite contact tracing nel circondario Imolese su 120 test molecolari e 585 antigenici rapidi effettuati.

Purtroppo dobbiamo segnalare il decesso di una donna di 93 anni diagnosticata dall’Azienda Usl di Bologna residente ad Imola. Alla famiglia vanno le condoglianze dell’Azienda USL di Imola.

Salgono a 103 i casi attivi e sono 13.517 i totali da inizio pandemia. Restano 3 i cittadini del circondario in Terapia intensiva a Bologna.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 425.088 casi di positività, 169 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.160 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.532.105 dosi; sul totale, 3.323.769 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 58 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 105 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 133 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,5 anni.

Su 58 asintomatici, 50 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 con lo screening sierologico, 4 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 tramite i test pre-ricovero. Per 1 caso è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 47 nuovi casi, seguita da Ravenna (34); poi Modena (20), Rimini (15), Reggio Emilia (13), Forlì (12). Quindi Piacenza e Cesena (8 ciascuna), Ferrara (7), Parma (4) e infine il Circondario Imolese con 1 caso.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.814 tamponi molecolari, per un totale di 5.873.975. A questi si aggiungono anche 18.346 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 93 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 396.948. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 14.651 (+72). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.240 (+88), il 97,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 4 decessi: 2 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 93 anni e un uomo di 91 anni), un uomo di 78 anni in provincia di Piacenza, una donna di 93 anni residente a Imola.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.489.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 50 come ieri, 361 quelli negli altri reparti Covid (-16).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (+1 rispetto a ieri); 3 a Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (invariato); 2 a Modena (-1); 17 a Bologna (invariato); 3 a Imola (invariato); 3 a Ferrara (invariato); 4 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (invariato); 4 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 26.319 a Piacenza (+8 rispetto a ieri, tutti sintomatici), 32.582 a Parma (+4, di cui 1 sintomatico), 51.130 a Reggio Emilia (+13, di cui 3 sintomatici), 71.888 a Modena (+20, di cui 14 sintomatici), 89.075 a Bologna (+47, di cui 33 sintomatici), 13.517 casi a Imola (+1, non sintomatico), 25.624 a Ferrara (+7, di cui 4 sintomatici), 33.610 a Ravenna (+34, di cui 22 sintomatici), 18.656 a Forlì (+12, di cui 10 sintomatici), 21.429 a Cesena (+8, di cui 7 sintomatici) e 41.258 a Rimini (+15, di cui 9 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi: 1 caso positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare e 2 giudicati non casi Covid-19.