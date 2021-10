Castel del Rio. Nel paese degli Alidosi, il sindaco civico di centrosinistra Alberto Baldazzi ha vinto per la terza volta le elezioni comunali con il 79,2% lasciando un misero 20,8% al suo avversario del centrodestra a trazione leghista Fabio Morotti.

Ci vuole un bel coraggio da parte di Daniele Marchetti, consigliere regionale del Carroccio e referente leghista per l’intera area imolese. per commentare: A Castel del Rio abbiamo dovuto ricostruire tutto da zero, senza raccogliere alcuna eredità dalle precedenti opposizioni, delle quali purtroppo non è rimasto nulla. Una sfida certamente ambiziosa, difficile, controcorrente, ma abbiamo dimostrato coraggio e tenacia. Certo, non abbiamo vinto, ma abbiamo gettato delle ottime basi per il futuro”.

Veniamo ai consiglieri comunali eletti, dieci oltre al sindaco. In maggioranza, Davide Righini, Anna Maria Mazzini, Raffaella Cantagalli, Marco Dall’Osso, Daniela Masi, Elisabetta Masi e Stefano Sabbioni. All’opposizione Fabio Morotti, Renzo Gasperini e Iervolino. Righini e la Mazzini affiancheranno in giunta Baldazzi.

(m.m.)