Imola. Finalmente, dopo tanto tempo, un progetto per l’ex Circoli abbandonato a sè stesso c’è. Non è per niente facile, ma il sindaco Marco Panieri e l’assessore al Centro storico Pierangelo Raffini ci stanno lavorando.

“La volontà di reecuperare uno spazio così importante nel cuore della città l’abbiamo perché rientra nei nostri obiettivi strategici – spiega Raffini -. Abbiamo incontrato i proprietari di Milano (l’immobile fu ceduto dalla giunta Manca parecchi anni fa, ndr) che sarebbero anche disponibili a ristrutturare lo stabile, si tratta di un intervento forte circa sui 10 milioni di euro, a patto che il Comune trovi un gestore disposto a pagare un contratto di affitto per almeno 10-15 anni. Non c’è ancora nessun accordo, ma come giunta ne stiamo parlando con un paio di gruppi interessati”.

C’è già un’idea su cosa fare? “Sì, l’idea c’è anche se potrebbero esserci degli aggiustamenti in corso. L’ipotesi è quella di avere il primo piano adibito a camere d’albergo o bed&breakfast, un pianoterra per sale convegni piuttosto spaziose e un piano interrato dedicato al wellness. Naturalmente, dovrebbe trattarsi di qualcosa di qualità. Il parcheggio e il piazzale ci sono già”.

In tal modo – conclude Raffini – si recupererebbe a decoro uno stabile del centro storico, si porterebbero nel cuore della città persone per congressi e convegni con la possibilità di restare in città per un week-end, quindi di uscire e conoscere i negozi e i ristoranti di qualità che a Imola non mancano di certo. Ripeto, non è facile ma ci proviamo”.

