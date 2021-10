Sabato 2 e domenica 3 ottobre, il lungomare di Cervia, a poche settimane dall’Ironman, torna ad ospitare una grande competizione di triathlon, con i Campionati Italiani di triathlon sprint.

Nella gara individuale del sabato, tra i mille atleti al via erano presenti anche 13 atleti Imola Triathlon, tutti al via nella gara maschile.

Nella prima batteria, in cui erano presenti i 200 triatleti più forti d’Italia, compresi atleti elite e i due olimpionici Pozzati e Stateff, erano al via anche gli imolesi: Luca Cavina, che si è classificato al 134° posto assoluto, 9° di categoria S3 in 59’24”, Cesare Bonetti (3° categoria M1 in 1h00’26”) e Fabio Angelini (1h01’57”).

Nelle altre 3 batterie che si sono succedute, si sono visti ottimi risultati anche per Andrea Zamboni (1h03’56”), Fabio Morsiani (1h07’26”), Daniele Simoni (1h08’53”), Matteo Villa (1h09’00), Simone Conti (1h11’06”), Andrea Lattuga (1h11’54”), Ferdinando Dipaola (1h12’01), Marco Pini (1h14’33”), Fiorenzo Rinaldi (1h16’05”), Paolo Gaddoni (1h16’42”).

Nella coppa crono, gara a squadre disputata la domenica, sono scese in campo le nostre IT Girls, grazie a Martina Benvenuti, Daniela Martelli, Federica Pirazzoli, Ilaria Tubertini e Francesca Venieri che si sono classificate al 34° posto assoluto con 1h27’56”.