Imola. “La macchina è pronta, ora a breve troveremo i piloti. Abbiamo completato un ‘ponte’ fra scuola e impresa che sognavamo nell’estate appena terminata e ora abbiamo realizzato”. Il ‘ponte’, citato dal delegato imolese di Confindustria Marco Gasparri, è un Istituto Tecnico Superiore (ITS) post-diploma, specializzato nella formazione di giovani ragazzi e ragazze che svilupperanno competenze informatiche e digitali oggi molto ricercate dalle imprese che spesso li cercano ma non li trovano. La sfida da vincere è quella di fare incontrare domanda e offerta.

Il tutto è stato realizzato in un gioco di squadra fra Confindustria Imola, il Comune con il sindaco Panieri e il vice Fabrizio Castellari, l’ex preside dell’Itis Alberghetti Vanna Monducci che dopo aver curato i rapporti con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi passa un testimone importante all’attuale dirigente Gian Maria Ghetti e Morena Sartori direttrice della fondazione Fitstic.

Proprio la Sartori, ha tenuto a sottolineare che “il mestiere dell’informatico è bello e creativo, basta con lo stereotipo di un ragazzo isolato in una stanza in mezzo ai numeri, si può lavorare insieme ed è molto appetibile pure per le giovani. Chi si iscrive potrà entrare nel mercato del

lavoro dei settori più emergenti e stimolanti già al conseguimento del titolo, garantendosi una assicurazione sulla sua futura carriera

professionale. Per l’approccio laboratoriale, il corso è a numero chiuso: massimo 25 iscritti. Possono accedere al percorso tutti coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che, in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, abbiano frequentato un corso annuale Ifts. Una buona conoscenza dell’informatica e della lingua inglese costituiscono requisito preferenziale per l’ammissione. Il corso avrà la durata di due anni per duemila ore di lezione, delle quali 800 in stage aziendale, che potrà essere svolto anche all’estero. Per 10 dei partecipanti è prevista la realizzazione del secondo anno in apprendistato.

Il corso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna; pertanto, eccettuata una tassa di iscrizione per gli adempimenti burocratici per un totale di 200 euro, sarà completamente gratuito. Iscrizioni aperte fino al 13 ottobre (quindi la conferenza stampa di presentazione è giunta tardiva, ndr). Le prove di selezione si svolgeranno dal 18 al 25 ottobre e il 29 ottobre inizieranno le lezioni. Ci si può iscrivere semplicemente compilando il form all’indirizzo www,fitstic.it/it/iscriviti“.

Le selezioni si terranno a partire dal 18 ottobre all’Istituto di Istruzione Superiore F. Alberghetti, in Via San Benedetto 10 a Imola, presso il quale si svolgerà il corso. Per ogni tipo di informazione è possibile contattare il dott. Cesare Bentivogli, referente del corso, bentivogli@fitstic.it.

Molto soddisfatti pure i rappresentanti della giunta. “Si tratta di una opportunità molto importante per fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, che in questo caso coincidono. La presenza del Comune vuole rimarcare proprio la valenza di questo progetto per il territorio, non solo a livello della nostra città, ma più complessivamente di tutto il Circondario. Un grazie va a chi lo ha reso possibile. Ora si tratta di far conoscere questa opportunità che garantisce alta competenza nel settore delle tecnologie informatiche, a più ragazzi e ragazze possibili, affinché possano coglierla appieno”, afferma il sindaco Marco Panieri.

“Questo corso è il frutto di un gioco di squadra che ha prodotto un risultato prezioso per tutti e rappresenta un’offerta in più, che mancava nel nostro territorio, che si affianca a quella universitaria, in continua crescita – sottolinea il vicesindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari –. Il territorio ha bisogno di questo progetto, che connette in modo sempre più stretto il tessuto produttivo con il mondo della scuola, garantendo una prospettiva molto forte verso l’occupabilità certa e rappresenta l’evoluzione positiva del dna del territorio stesso”.

(m.m.)