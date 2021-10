Mentre il trend dei contagi sembra stabilizzato, il governo rallenta la stretta e dà il via libera alla capienza al 100% per cinema e teatri, e al 50% le discoteche, superiori a quel 35% ventilato nelle ore scorse. L’ingresso resta comunque vincolato al possesso del Green pass e solo nelle regioni a zona bianca o gialla.

Nelle ultime 24 ore in Italia i positivi sono 2.938 (ieri 3.235). I decessi sono 41 (ieri 39). Tasso di positività all’1% (ieri 1,1%). Le Terapie intensive si confermano in calo: – 12, così come i ricoverati con sintomi: – 48. I guariti sono 3.966.

In Emilia Romagna due decessi: entrambi in provincia di Modena: due donne rispettivamente di 92 e 96 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.496. I positivi sono 291 (ieri 281) con un indice di positività all’1% (ieri 0,8%).

Nell’Ausl di Imola 3 nuovi contagi (ieri 8), sono sempre tre le persone ricoverate in terapia intensiva a Bologna.

Aggiornamento ore 12 del 7 ottobre (dati del 6 ottobre)

Il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive torna in calo: – 12, i nuovi ingressi sono 24 (come ieri), per un totale di 403 ricoverati.

I decessi sono 41 (ieri 39) con 2.938 nuovi casi (ieri 3.235), 297.356 i tamponi (ieri 301.773). I morti da inizio pandemia sono 131.198, i casi complessivi 4.692.274. In calo i casi attivi: 87.173 (nelle 24 ore – 1.074).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 2.824 (- 48). Isolamenti domiciliari: 83.946 (ieri 84.960).

I guariti nelle 24 ore sono 3.966 per un totale di 4.473.903.

Due decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 291 (ieri 281), con 27.882 tamponi (ieri 33.490). 229 i guariti. Tornano a crescere i casi attivi totali: 14.691 (+ 60), stabili i ricoverati nelle terapie intensive: 46, in crescita i ricoverati negli altri reparti Covid 340 (+ 2).

I positivi in Italia

Nessuna regione segnala 0 casi. Il Veneto oggi è quella con più positivi nelle 24 ore: 349 (ieri 416).

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

195.279 le vaccinazioni eseguite sul territorio da inizio campagna.

Situazione epidemiologica

3 nuovi contagi nel circondario Imolese su 307 test molecolari e 438 antigenici rapidi refertati: 2 tra i 25 ed i 44 anni 1 tra i 45-64. 1 asintomatico, individuato tramite contact tracing. Nessuna persona al momento della diagnosi era già isolata e nessun caso è riferibile ad un focolaio già noto.

Salgono a 107 i casi attivi e sono 13.528 i casi totali da inizio pandemia. Restano 3 i cittadini del circondario in Terapia intensiva a Bologna.

Test salivari nelle scuole

Sono stati 151 i tamponi salivari eseguiti oggi presso le scuole primarie Bizzi. Gli operatori sanitari presenti hanno mostrato ai ragazzi come eseguire il test in un clima di grande entusiasmo, partecipazione ed attenzione. Prossimo appuntamento fra 15 giorni.

Prenotazioni dosi booster

Ad oggi sono stata circa un centinaio le prenotazioni delle dosi booster per i soggetti con età pari o superiore a 80 anni che hanno concluso il ciclo primario da almeno 6 mesi. Ricordiamo che la prenotazione può essere effettuata attraverso tutti i canali Cup (gli sportelli Cup, il numero verde 800 040606) CupWeb (www.cupweb.it), Fascicolo sanitario elettronico, App ER-Salute e le farmacie.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 425.655 casi di positività, 291 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.882 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.552.936 dosi; sul totale, 3.334.978 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 101 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 124 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 164 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,5 anni.

Sui 101 asintomatici, 75 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 5 con lo screening sierologico, 11 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5 tramite i test pre-ricovero. Per altri 5 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 78 nuovi casi, seguita da Bologna (47) e Ravenna (46); poi Reggio Emilia (28), Parma (24), Piacenza (18), Rimini (17); quindi Forlì (14) e Ferrara (10); infine Cesena (6) e il Circondario Imolese (3).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.257 tamponi molecolari, per un totale di 5.905.632. A questi si aggiungono anche 14.625 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 229 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 397.468. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 14.691 (+60). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.305 (+57), il 97,4% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano due decessi, entrambi in provincia di Modena: due donne rispettivamente di 92 e 96 anni.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.496.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (numero invariato rispetto a ieri), 340 quelli negli altri reparti Covid (+3).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (numero invariato); 3 a Parma (invariato rispetto a ieri); 1 a Reggio Emilia (invariato); 1 a Modena (invariato; 17 a Bologna (+1); 3 a Imola (invariato); 3 a Ferrara (invariato); 3 a Ravenna (-1); 4 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (invariato); 3 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 26.345 a Piacenza (+18 rispetto a ieri, di cui 13 sintomatici), 32.621 a Parma (+24, di cui 10 sintomatici), 51.168 a Reggio Emilia (+28, di cui 25 sintomatici), 71.994 a Modena (+78, di cui 52 sintomatici), 89.205 a Bologna (+47, di cui 35 sintomatici), 13.528 casi a Imola (+3, di cui 2 sintomatici), 25.646 a Ferrara (+10, di cui 5 sintomatici), 33.714 a Ravenna (+46, di cui 21 sintomatici), 18.687 a Forlì (+14, di cui 10 sintomatici), 21.453 a Cesena (+6, di cui 4 sintomatici) e 41.294 a Rimini (+17, di cui 13 sintomatici).