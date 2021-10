Faenza. E’ prevista per sabato 9 ottobre presso l’ex Salesiani la riapertura della scuola di disegno “Tommaso Minardi”. A partire dalle 16, la storica scuola di disegno faentina riaprirà i battenti con un open day dove verranno illustrati i nuovi corsi e sarà possibile svolgere una sorta di lezione di prova; in particolare, verranno introdotti i corsi destinati a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni , come ad esempio ”Disegno, pittura e arti plastiche” con Antonella Bassenghi e “Disegno e creatività per piccoli grandi artisti”, con Piki Annalisa Quarneti.

Dalle 17 alle 18 sarà la volta del corso di “Disegno e arti plastiche”, con Mirco Denicolò (per ragazzi dai 12 ai 15 anni). Successivamente- dalle 18 alle 19- Monika Grycko presenterà il corso di disegno e Martino Neri quello di Pittura. Questi ultimi due corsi sono rivolti a ragazzi dai 15 anni in su e agli adulti. Non poteva mancare, anche quest’anno, l’offerta didattica della ceramica. Sempre in questa occasione verrà infatti data un’anteprima sui corsi in programma che si svolgeranno in collaborazione con l’associazione Mondial Tornianti – Gino Geminiani. Nel corso dell’open day verrà illustrata la durata delle attività e le modalità d’iscrizione.

Per partecipare è obbligatorio il Green pass dai 19 anni in su, e occorre prenotarsi entro venerdì 8 ottobre, scrivendo a info@scuolasarti.it; per info (ed eventuali iscrizioni ai corsi), contattare la segreteria della Scuola di musica Sarti allo 0546.21186 o scrivere all’indirizzo info@scuolasarti.it.

(Annalaura Matatia)