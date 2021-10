Imola. Orti scolastici, laboratori del gusto, laboratori di sostenibilità e incontri con le famiglie: ecco le macro-azioni che il Comune ha messo in campo per le scuole, con il titolo ambizioso “Noi per la Terra, la Terra per Noi”. Si tratta del progetto di educazione alimentare e di orientamento ad un consumo consapevole e sostenibile organizzato dall’Area Servizi alla persona – Scuole per l’anno scolastico 2021/2022.

Il progetto è rivolto ai bambini dei nidi, agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, alle loro famiglie, ad educatori ed insegnanti. “L’obiettivo è quello di sviluppare nei bambini e nelle loro famiglie una sempre maggiore consapevolezza rispetto alle scelte alimentari, la capacità di orientarsi nella scelta del gusto, della qualità e della sicurezza dal punto di vista nutrizionale, favorendo così l’adozione di stili di vita corretti, salutari e rispettosi dell’ambiente”, spiega Fabrizio Castellari, vicesindaco ed assessore alla Scuola.

Considerato l’interesse manifestato dalle scuole che negli anni hanno aderito alle diverse proposte progettuali presentate dall’Amministrazione comunale, nei giorni scorsi la giunta comunale ha deliberato di approvare questo progetto per l’anno scolastico 2021/2022. In questo modo conferma il proprio impegno, nell’ambito dell’educazione alimentare, ad offrire alle scuole del territorio la possibilità di realizzare attività ed esperienze diversificate, che inserendosi nella programmazione educativa e didattica, consentano ai bambini ed agli alunni di realizzare percorsi di conoscenza e pratica sui temi dell’educazione alimentare, anche attraverso esperienze ludico – creative.

Educazione alimentare: esperienze educative in outdoor e a distanza – “Il Comune è impegnato da molti anni sui temi dell’educazione alimentare, della promozione di corretti stili di vita, della conoscenza del territorio, inteso sia come ambiente naturale sia sotto il profilo dell’intervento dell’uomo, con l’intento di promuovere la salute nelle nuove generazioni agendo sullo stile di vita, sui comportamenti, sui contesti di vita dei bambini e sugli adulti di riferimento, in primis genitori e insegnanti” aggiunge Castellari. Ogni anno è proposto alle scuole del territorio un progetto aggiornato anche sulla base delle esperienze condotte, dei risultati ottenuti e dei bisogni che il mondo della scuola e le famiglie manifestano rispetto al tema dell’educazione alimentare. Anche per quest’anno il progetto offre la possibilità di realizzare esperienze educative in outdoor e a distanza, ma recupera anche la possibilità di attività educative e laboratoriali in presenza, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione dei rischi da contagio.

Moltiplicare ed ampliare i luoghi degli apprendimenti anche al di fuori della scuola – “Il progetto declina una nuova sensibilità ambientale quanto mai indispensabile oggi e lo fa anche attraverso la outdoor education. L’esperienza e le vicende degli ultimi due anni hanno sollecitato l’interesse e l’impegno a moltiplicare ed ampliare i luoghi degli apprendimenti anche al di fuori delle mura scolastiche, negli spazi ed aree verdi che li circondano e ad aule che si trasformano in laboratori per esperienze creative e sensoriali”, aggiunge Castellari. Educatori e insegnanti hanno vissuto e proposto ambienti e spazi in modo innovativo, valorizzando tutte le opportunità che i contesti scolastici offrono per appassionare e motivare gli alunni alla conoscenza ed al rispetto della natura e all’adozione di corretti stili di vita a partire da quelli alimentari. Il progetto per l’anno scolastico 2021/2022 conferma le proposte in questa direzione ed offre anche la possibilità di realizzare esperienze laboratoriali in presenza negli spazi scolastici, aule e mense, in cui i bambini vivono una parte significativa del loro tempo scuola.

Un progetto di squadra – Il progetto è stato elaborato valorizzando le competenze tecniche interne trasversali ai diversi settori e ambiti di attività del Comune – Scuola, CEAS, Ambiente, Agricoltura -, che contribuiranno al suo monitoraggio e valutazione. Le diverse attività ed azioni previste dal progetto saranno realizzate sia con risorse interne all’Amministrazione stessa, che ha messo a disposizione mille euro, sia grazie alla collaborazione con partner e risorse del territorio.