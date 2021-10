Imola. Nel consiglio comunale del 7 ottobre, il consigliere Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia ha attaccato il vicesindaco e assessore alla Scuola Fabrizio Castellari sull’edilizia scolastica partendo dalla bomba d’acqua che ha tenuto gli studenti dell’Itis fuori dalla scuola per una settimana.

“Dopo giorni di apprensione, gli studenti dell’Itis Alberghetti torneranno finalmente in classe l’8 ottobre – è partito Vacchi -. So che le scuole superiori non sono di diretta competenza dell’Amministrazione comunale, ma deve esserci un colloquio con gli enti superiori. Chiedo che la giunta riferisca su come ha interagito con il preside e capisca che, prima di dipingere tutto come bello, pure le scuole dove il Comune ha diretta voce in capitolo hanno dei problemi e serve più manutenzione un po’ dappertutto negli istituti comprensivi. Non ultima quella di Sesto Imolese dove i coppi cascano e crollano a terra mentre gli alunni sono in classe. Serve maggiore serietà nell’edilizia scolastica in questa città, ormai è un’esigenza ineludibile”.

Per la Lista Cappello Marinella Vella ha dichiarato che “bisogna dare la giusta rilevanza all’edilizia scolastica e tener conto dei cambiamenti climatici, come le bombe d’acqua. L’assessore Castellari doveva essere l’anello di congiunzione fra il territorio imolese e la Città Metropolitana. Confermo che la scuola di Sesto Imolese ha molte criticità”.

Sonia Manaresi del Pd ha sostenuto: “Sicuramente a Imola si è verificato un evento estremo dal punto di vista meteorologico che tempo fa era inesistente. Ci sono state infiltrazioni di acqua all’Itis, l’ente deputato è la Città metropolitana alla quale è arrivata in tempo reale la comunicazione tanto che ha mandato subito un suo tecnico per rendersi conto della situazione. La collaborazione in rete c’è stata e l’assessore Castellari è intervenuto anche per sollecitare un intervento. I tecnici della Città Metropolitana hanno detto che si erano riempite le grondaie e l’acqua era finita sul tetto. In tutte le scuole, chi ci lavora ha a cuore la sicurezza degli alunni. un po’ di acqua era filtrata nelle canaline dei fili elettrici, quindi c’è voluto qualche giorno per le verifiche del caso. Ora la situazione è stata ripristinata, il dirigente ha atteso giustamente per garantire il rientro di tutti gli studenti in sicurezza”.

Il vicesindaco e assessore alla Scuola Fabrizio Castellari ha sottolineato che “la competenza delle scuole superiori non è in capo al Comune, comunque ci siamo attivati subito per risolvere la situzione sollecitando ogni giorno interventi. Sono avvenuti due sopralluoghi la scorsa settimana e due questa settimana da parte della Città Metropolitana, c’è stato un incontro proficuo con il dirigente Gian Maria Ghetti. La cautela è stata dovuta alle infiltrazioni di acqua, poi è stata confinata. Per quanto riguarda gli edifici scolastici del Comune, il problema è che molti sono antichi e servono molte risorse. Mi limito a dire che l’assessore Pierangelo Raffini raccoglie tutti problemi che vengono segnalati da diversi plessi e cerca di risolverli con Area Blu mettendoli in fila. Su Sesto Imolese, l’impegno dell’Amministrazione comunale è quello di presentare entro breve alla frazione il progetto per la nuova scuola. La priorità nel piano degli investimenti è stata data all’edilizia scolastica, questo è fuori discussione”.

(m.m.)