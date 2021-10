Imola. Domenica 10 ottobre alle 18, al palaRuggi, la nuova Intech Virtus Imola debutterà nella stagione 2021/2022. Primo ospite di campionato, la S.G. Fortitudo Bologna, neopromossa dopo l’emozionante cavalcata della scorsa primavera in C Silver.

Sarà la prima occasione per vedere all’opera la rinnovata formazione di coach Marco Regazzi, al terzo anno consecutivo sulla “sua” panchina: nuovo il capitano, Jacopo Aglio, nuovi gli stranieri, Domantas Seskus e Mise Diminic, nuovi anche Luca Galassi e Mirko Carella, confermati, invece, Alessandro Ranocchi, Giancarlo Savino e Francesco Magagnoli. Da segnalare il ritorno di fiamma di Alessandro Nucci che rientra in giallonero dopo due anni a Bologna e Forlimpopoli. Invariato l’impegno dello staff tecnico e della società in vista di una stagione importante per l’Intech e, ovviamente, invariato l’affetto del popolo giallonero che è in fermento in vista dell’esordio in campionato.

Il gruppo c’è, si sta allenando bene, cosiccome le basi per un’ottima stagione. Ma come sempre, sarà il campo a definire le gerarchie del campionato.