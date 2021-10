Il Governo decide di allentare le misure per spettacoli e sport, nonostante le indicazioni più prudenti del Comitato tecnico scientifico. Il raggiungimento dell’80% dei vaccinati e il trend dei contagi che, nonostante i timori per la riapertura in presenza delle scuole, rimane stabile tendente al basso, hanno spinto l’esecutivo ad osare sulle riaperture. Via libera quindi al Decreto capienze che individua le nuove misure per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, chiaramente valide per le regioni in zona bianca. Per le regioni in zona gialla, arancione o rossa restano valide le misure attuali. Confermato l’obbligo del Green pass (dai 13 anni in su) e delle mascherine, chi non è vaccinato rischia di restare escluso dalle nuove possibilità. Viene meno il distanziamento, infatti nelle discoteche la mascherina non è obbligatoria mentre si balla. Chi viola le norme rischia di dover chiudere l’attività fino a 10 giorni.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore l’11 ottobre 2021.

Spettacoli e Cultura

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. In zona gialla si scende al 50%. Chiusura in caso di arancione o rosso.

Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e resta l’obbligo della mascherina.

Musei

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

Sport

La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto, ad esempio per gli stadi, e al 60 per cento al chiuso.

Qualora la Regioni dovesse passare in giallo, le capienze scenderanno al 50 per cento per gli stadi e al 35 per cento nei palazzetti. Le stesse misure saranno valide per stadi e palazzetti che ospitano concerti o spettacoli di qualsiasi genere.

Sullo sci accolta la proposta delle regioni del 100% con gli sky-pass e le seggiovie aperte, mentre cabinovie e funivie andranno all’80% della capienza. Resta obbligatorio il Green pass.

Discoteche

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.

Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria. In caso di zona gialla stop al ballo.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione. Alla prima scatta una multa fino a 400 euro.