Faenza. Riapre al pubblico sabato 9 ottobre l’Oami Skate Park, situato nella zona verde tra via Calamelli e via Renaccio. I lavori per ristrutturarlo e rimetterlo a norma sono iniziati la scorsa primavera, per terminare qualche settimana fa.

Alla precedente struttura di circa mille metri quadrati (che vista dall’alto ha la forma di una grande K) i tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Faenza hanno fatto aggiungere nuove superfici per altri 200 metri quadrati, che includono nuovi piani di scorrimento e superfici curvilinee e inclinate per aumentare il divertimento di tutti gli skater, dilettanti o no; sono state poi aggiunte panchine, protezioni di sicurezza in alcuni punti ed è stato anche potenziato l’impianto di illuminazione, il tutto ad un costo di circa 46 mila euro.

Sabato 9 ottobre i ragazzi e le associazioni che frequentano l’impianto sportivo hanno organizzato una giornata di divertimento: il programma prevede esibizioni, gare e momenti musicali con Dj Set e musica dal vivo a partire dalle ore 15, mentre alle 17 è invece previsto il saluto delle autorità, che illustreranno brevemente l’intervento. In caso di maltempo l’ appuntamento verrà rinviato al sabato successivo.

(Annalaura Matatia)