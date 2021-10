Imola. “La conferma del Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy a Imola fino al 2025 era la notizia più attesa per lo sport e gli appassionati di motori italiani. Un successo per tutta l’Emilia-Romagna che si conferma essere la Motor Valley, unica nel panorama internazionale. Questo traguardo significa anche innovazione, professionalità, lavoro e turismo tutto targato Made in Italy oltre ad una valorizzazione del tessuto produttivo ed economico imolese e territoriale”, lo afferma la consigliera regionale del Pd Francesca Marchetti, presidente della Commissione Sport.

“Il circuito di Imola è infatti tornato tra i massimi protagonisti della Formula Uno dopo che negli ultimi anni sono stati portati avanti gli sforzi di tutti per raggiungere questo risultato. Il lavoro di squadra e l’impegno in prima persona del presidente della Regione Stefano Bonaccini e della sua giunta di centrosinistra, hanno permesso di ottenere un risultato straordinario. – prosegue la consigliera dem –. Dal 2020, infatti, anno in cui Imola è tornata nel calendario della F1 con due tappe che possiamo definire sperimentali, si è lavorato per mantenere fisso questo appuntamento che riconosce la storicità di questa tappa, non si tratta certo di passerelle o trionfalismi ma di impegno costante per valorizzare un evento sportivo internazionale oltre che per rendere protagonista la nostra Regione e le sue comunità nel panorama sportivo mondiale”.

“Con la firma del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che dà mandato ad Aci a sottoscrivere il contratto con Formula One, garantendo l’investimento economico necessario, si è premiato il lavoro di tutti coloro che dal territorio alla Regione Emilia-Romagna hanno contributo in questi ultimi anni al risultato. Ora massima attenzione per garantire la buona riuscita dell’evento nella massima sicurezza e trasparenza. L’autodromo Enzo e Dino Ferrari ha uno spazio speciale nel cuore dei tifosi e degli appassionati italiani e di tutto il mondo che ora possono esultare per questa notizia”, conclude la Marchetti.

Mara Mucci, membro della direzione nazionale di Azione da tempo ex deputata, fa “un ringraziamento al governo, che investirà 12 milioni di euro per l’occasione, e a Mario Draghi, che ha dato il mandato ad Aci a sottoscrivere il contratto con Formula One con lo stanziamento di un altro milione di euro. Dalla regione Emilia-Romagna, che pure si è impegnata per il cosiddetto ‘Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna’ arriveranno altri 5 milioni di euro che si sommeranno ai 2 che ha messo a disposizione il Con.Ami. Sono lontani i tempi in cui, dal Parlamento, chiedevo invano che si consentisse ad ACI di investire in egual misura su Monza e Imola. Oggi finalmente vediamo tornare la Formula Uno”.