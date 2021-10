Imola. Con il DL 139 dell’8 ottobre 2021 (definito anche Decreto capienze), è stato disposto che a partire dall’11 ottobre i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non sia più soggetto al vincolo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le Biblioteche comunali possono così accogliere nuovamente il pubblico, fino al massimo della capienza delle proprie sale.

Questa nuova fase segna un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità dopo il periodo di lockdown , anche se per ragioni di sicurezza rimane la necessità di garantire modalità di fruizione contingentata e tali da evitare assembramenti delle persone, l’obbligo di indossare la mascherina, la necessaria igienizzazione delle mani presso i distributori di gel presenti in sede e, soprattutto, il possesso del Green pass.

Infatti, come previsto dal DL 105/2021 (convertito in Legge, n. 126 del 16/09/2021), a partire dal 6 agosto, l’accesso alle biblioteche e agli archivi è consentito solo ai possessori di una delle certificazioni verdi Covid-19. La Certificazione verde non è richiesta ai bambini e ragazzi esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica.

Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80, 40026 Imola – tel. 0542 /602696 www.bim.comune.imola.bo.it – http://www.facebook.com/bimbibliotecaimola