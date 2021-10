Imola. Sabato 9 ottobre alle 14.30 è stato inaugurato “Zolino bike park”, l’impianto sportivo comunale in via Villa in cui bambine e bambini possono pedalare al riparo dal traffico stradale. Dopo l’inaugurazione e il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Marco Panieri, si è svolto un giro di prova da parte dei ragazzi della Ciclistica Santerno Fabbi Imola, nel rispetto del distanziamento anti-Covid, seguiti poi nel corso del pomeriggio da altri giovanissimi arrivati al parco con le proprie biciclette.

“Imola città fortemente declinata allo sport, con questo impianto prosegue nel valorizzare aree esterne, per vivere la pratica sportiva non solo in sicurezza ma anche garantendo il pieno appeal della disciplina ciclistica – commenta il sindaco Marco Panieri, con delega allo Sport -. Grazie alla Ciclistica Santerno Fabbi Imola ed al suo presidente Luca Martelli, per le tante attività che mettono in campo a livello sportivo durante tutto l’anno ed in particolare in questo caso per il loro lavoro volontario finalizzato alla cura e alla manutenzione dell’impianto. In questo modo si qualifica ulteriormente il panorama delle strutture sportive a disposizione della comunità, che anche in questo caso, ha potuto contare sul sostegno di tante aziende, a dimostrazione di quanto, nella nostra città, il tessuto economico-produttivo sia al fianco dello sport”.

Già operativo da tempo, il tracciato è composto da varie corsie numerate, parallele tra loro, di bassa, media e alta difficoltà; sul percorso sono presenti piccoli salti, curve e cunette medio-alte.

Zolino Bike Park è a disposizione di tutta la cittadinanza grazie al Comune, che ne ha curato la realizzazione, e all’impegno totalmente volontario della Ciclistica Santerno Fabbi Imola, incaricata della manutenzione.

L’accesso a Zolino Bike Park (www.zolinobikeparkimola.it) è consentito a tutta la cittadinanza negli orari di apertura dell’impianto (indicativamente ore 9 – 12 e 15.30-22).

Per la Ciclistica Santerno Fabbi Imola, che svolge attività ludica, agonistica e organizzativa nelle categorie ciclistiche giovanili dai 6 ai 16 anni (circa 25 tesserati tra Giovanissimi, Esordienti, Allievi). Il primo obiettivo è da sempre la formazione dei ragazzi attraverso lo sport, vissuto come strumento per crescere sani e con principi come disciplina, impegno e forza di volontà, valori che contribuiscono ai successi della persona prima ancora che dell’atleta.

Per info sulla pista: www.zolinobikeparkimola.it

Per contatti: www.ciclisticasanterno.it