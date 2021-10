Il tema ricorrente durante i vari dibattiti politici, nazionali e locali, è quello della sicurezza. Anzi, è spesso il tema su cui ci si gioca la vittoria delle elezioni.

Se da una parte si annuncia la necessità di “tolleranza zero”, di “sindaci sceriffi”, di lotta “senza tregua alla delinquenza” per contrastare l’emergenza sicurezza dovuta, a parer loro, soprattutto dall’immigrazione, dall’altra parte ci si è spesso limitati a parlare di problema di percezione alimentato ad arte dagli avversari.

Vero è che nel centro-sinistra c’è sempre stata a livello di comunicazione politica ed elettorale, una sorta di difficoltà nel parlare di sicurezza, lasciando il campo libero alle destre.

Quasi fosse un motivo di imbarazzo e di difficoltà, il tema della sicurezza, peraltro sacrosanto come quello della salute o del lavoro, non viene quasi mai elencato nelle campagne elettorali tra i programmi di centro-sinistra.

Il motivo di questa difficoltà nel parlare di questo tema è difficile da individuare. Forse, scrive Piero Fassino (peraltro già Guardasigilli nel Governo Amato II) in una delle sue recenti opere, per paura di seguire il monito “law and order” tanto caro alla destra nostalgica.

Sta di fatto che la sinistra ha sempre subìto sul piano politico-elettorale il tema della sicurezza, accusata dagli avversari di troppa permissività verso i malfattori, di “buonismo” verso stranieri ed emarginati, ed anche di sfruttare l’insicurezza per losche trame.

Nessuno però tra i diversi leader dell’universo della sinistra post Prima Repubblica ha mai avuto la determinazione e la forza di dire in termini chiari e puntuali che in realtà con essa al Governo i fenomeni di piccola delinquenza sono calati così come anche gli sbarchi. Senza inoltre spiegare che il binomio stranieri-delinquenti è tutto da dimostrare, numeri alla mano.

Infine, ma forse è questo l’aspetto più importante, i principali interventi in materia di regolamentazione dell’immigrazione sono stati voluti e votati dai Governi di destra, così come anche le presunte leggi per la sicurezza urbana. Semmai la sinistra andrebbe incolpata di aver lasciato in vigore per troppo tempo alcune riforme-bandiera della destra, su tutte i decreti Salvini, parzialmente abrogati dopo più di un anno dalla nascita del Conte II.

La reazione a cui invece assistiamo da parte del PD (ed in generale dagli altri partiti di sinistra) dopo notizie di furti o altre situazioni di piccola criminalità è tendenzialmente sempre quella: il silenzio, il glissare, lo stigmatizzare, ben sapendo che i numeri gli danno ragione e che il tutto è cavalcato dalla destra per ottenere qualche consenso in più. Insomma, la percezione popolare, smentita dai numeri, è quella di un Paese dove regna l’anarchia del tutto simile al west raccontato nei film di Sergio Leone.

Una giustificazione quindi? Assolutamente no, semmai una gravissima mancanza.

Il cittadino che si trova ad esser rapinato o ad aver subìto un furto in abitazione non si consolerà con il basso numero di reati né la questione della percezione gli restituirà tranquillità. Si sentirà piuttosto abbandonato dallo Stato che non lo ha protetto e sicuramente alle prossime elezioni voterà per il partito che gli promette facili risposte che colpiscono alla pancia; se poi quel partito per prima cosa taglierà i fondi alle forze di polizia sarà comunque troppo tardi.

Ecco che allora la sinistra deve comprendere che il concetto di sicurezza deve essere “qualcosa di sinistra”, nei seguenti termini: il cittadino, o meglio, il contribuente, si aspetta che lo Stato gli dia protezione con strumenti efficaci e senza rifugiarsi in slogan utili solo per avere qualche voto in più. Se invece percepisce (e qui la questione della percezione c’è eccome) l’indifferenza delle istituzioni e della politica, perderà fiducia non solo in questi, ma in tutte le regole della democrazia.

E questo è un problema che la sinistra ha a cuore.

(Andrea Valentinotti)