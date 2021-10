Imola. Dopo la chiusura delle iscrizioni, il 28 settembre scorso, sono ripartiti il 4 ottobre i corsi della Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini. In totale, hanno scelto di iscriversi 351 allievi, dai 6 mesi fino alla terza età, oltre i 70 anni, con un’ottima risposta da parte di grandi e bambini, soprattutto in considerazione delle difficoltà di quest’ultimo periodo. In precedenza, il 3 e il 4 settembre, approfittando della fortunata concomitanza col festival Imola in musica, si sono svolti gli open day della Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini, ovvero due giornate aperte a tutti e dedicate a presentare l’offerta formativa a tutta la cittadinanza, sia per quanto riguarda i corsi di musica pop-jazz-rock, sia per l’area classica.

I corsi più amati – I corsi proposti dalla scuola sono più di trenta e sono declinati per soddisfare le esigenze di tutte le età. Fra quelli più apprezzati, si riconfermano i corsi di pianoforte e di chitarra, che vantano il maggior numero di iscritti, ma va sottolineato come negli ultimi anni sia in forte crescita il gradimento nei confronti degli strumenti ad arco, in particolare il violino, che anche quest’anno ha registrato un notevole aumento di iscrizioni. Si tratta di un dato significativo poiché gli archi sono strumenti un po’ distanti dall’immaginario collettivo “pop” e la loro crescita di popolarità tra gli iscritti più giovani è senz’altro incoraggiante.

La ripresa delle lezioni in presenza – Le lezioni per l’anno scolastico 2021-2022 si svolgeranno in presenza, nella piena osservanza di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo un protocollo già collaudato lo scorso anno. In particolare sono previsti l’accesso regolato e contingentato agli spazi e alle aule della scuola e l’adozione di misure e comportamenti adeguati al contenimento del contagio da Covid Sars 19. Riprendere l’attività didattica in maniera “normale” significa inoltre poter avviare nuovamente i corsi collettivi e le attività di insieme (con la sola esclusione dei cori).

Novità: green pass per i maggiorenni – In aggiunta a quanto già disposto durante lo scorso anno scolastico, a partire dal 4 ottobre tutti gli adulti (allievi e accompagnatori) che vorranno accedere alla scuola dovranno essere in possesso del green pass (o di certificazione equivalente in corso di validità). Gli allievi al di sotto dei diciotto anni, invece, saranno esonerati dal controllo del green pass.

