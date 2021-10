Imola. Dopo l’aggressione di gruppi di Forza Nuova e No-Vax alla sede nazionale della Cgil a Roma il 9 ottobre, il 10 ottobre il sindaco di Imola e presidente del Circondario, Marco Panieri, insieme ad una delegazione di sindaci del Nuovo Circondario Imolese e, fra gli altri, al direttore generale dell’Ausl di Imola, Andrea Rossi, si è recato al presidio davanti alla sede della Cgil di Imola.

“Abbiamo voluto essere presenti per testimoniare loro tutta la nostra vicinanza e solidarietà dopo i gravissimi attacchi squadristi a Roma. La nostra condanna è dura e ferma: chi attacca i sindacati, come è avvenuto contro la Cgil ieri nella capitale, attacca il mondo del lavoro e la democrazia – commentaPanieri -. In questo momento così delicato non possiamo restare indifferenti: nel nostro ruolo di rappresentanti delle istituzioni dobbiamo non solo garantire, ma anche presidiare i valori, a cominciare dalla democrazia, che sono alla base della nostra Costituzione, che è nata dall’antifascismo”.