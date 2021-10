Imola. Una piazza Matteotti vivace ed assolata ha accolto il 10 ottobre mattina la tappa finale dell’iniziativa di prevenzione cardiovascolare organizzata nelle maggiori piazze della regione.

Alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, della consigliera regionale Francesca Marchetti, del sindaco di Imola Marco Panieri e di un’ampia rappresentanza dei sindaci del Circondario, le équipe mediche e infermieristiche dell’Ausl di Imola hanno svolto visite e check per la valutazione del rischio cardiovascolare; test della fibrillazione atriale; counselling su peso, dieta, movimento e disassuefazione al fumo; prove di rianimazione in emergenza dell’arresto cardiaco.

Oltre 10 le associazioni di volontariato presenti con stand e gazebo per rappresentare plasticamente le attività che ogni giorno svolgono a favore della comunità locale e in sostegno della salute. Attivato anche l’hub straordinario presso l’ex Bar Bacchilega, che tra le 9 e le 13 ha effettuato 60 vaccinazioni in prima dose.