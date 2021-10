Imola. “Buona la prima”. Inizia con quattro ori e un argento regionale la stagione della società Ginnastica imolese Biancoverde nel Campionato nazionale individuale di categoria Gold junior della Federazione Ginnastica d’Italia.

Cristina Cotroneo torna alla grande vincendo l’All Around (la somma dei quattro attrezzi) della prima prova 2021 con ben 51.175 punti, punteggio che la pone già ai vertici dei ranking delle ginnaste italiane e la qualifica già di fatto per la finale nazionale che si terrà a dicembre a Civitavecchia.

Non contenta di questo, vince anche i tre ori agli attrezzi parallele, trave e corpo libero, e l’argento al volteggio.

Un’importante conferma per il Polo tecnico federale Biancoverde, che fa in questo momento da riferimento per tutta la regione con controlli tecnici settimanali a Imola di ginnaste provenienti da tutta la regione e non solo; infatti molte sono le richieste di supporto tecnico da altre regioni che periodicamente soggiornano a Imola per stage e formazione.

La Ginnastica Biancoverde segnala anche una buona ripresa dell’attività di base nel pieno rispetto delle norme anti-Covid dopo un lungo periodo di forzata inattività.