Imola. Il sindaco Marco Panieri ha firmato l’ordinanza che autorizza dal 12 ottobre compreso l’anticipo dell’attivazione facoltativa degli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, nel territorio del Comune, per un limite massimo non superiore alle 7 ore giornaliere (pari alla metà della durata a pieno regime), nella fascia tra le 5 e le 23 di ciascun giorno. Ricordiamo che il normale periodo di esercizio stabilito per la zona in cui è situato il Comune di Imola va dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo.

La cittadinanza è invitata a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, indicati dall’art. 3 del DPR 412/1993 coordinato con il DPR 551/1999) e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Alla luce dell’obiettivo primario di tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute, la decisione è stata presa dal sindaco tenuto conto delle richieste dei cittadini imolesi, in particolare anziani, intese ad ottenere l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento, in quanto lamentano disagio climatico nelle ore più fredde della giornata. Va considerato che, pur essendo le temperature minime esterne sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio/impianti non consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico.