Castel San Pietro Terme (BO). “Mobilità sostenibile – Muoversi nel XXI Secolo” (ed. Il Mulino) è il titolo del saggio di Stefano Maggi, professore ordinario dell’Università di Siena, che verrà venerdì 15 ottobre, ore 20.30, nella biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Ambiente oggi e(‘) domani” realizzata dalla libreria Atlantide, in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e all’Ambiente del Comune di Castel San Pietro Terme e alle biblioteche comunali.

L’autore dialogherà con Valerio Zanotti, giornalista, direttore di leggilanotizia.it.

Prenotazione telefonica allo 051.940064 o via mail: biblioteca@cspietro.it

Il tema è di quelli forti, all’ordine del giorno, se non altro perché taglia trasversalmente tutte le problematiche che ciascuno di noi vive: dagli spostamenti per lavoro, al turismo, alla salute e al nostro rapporto con le nuove forme di mobilità.

Il saggio di Maggi fa un excursus storico sul tema, ma il cuore centrale del suo lavoro riguarda tutte le scelte che dobbiamo compiere per non restare bloccati nello smog.

Gli ingorghi fanno salire adrenalina ed emissioni, facendo scendere produttività e qualità della vita. Quali sono le buone pratiche che possono aiutarci a risolvere un problema di tutti? Un maggior numero di treni; metropolitane e tram; piccoli autobus elettrici con passaggi frequenti e puntuali; sistemi efficienti di car e bike sharing; piste ciclabili capillari e ampie che collegano il tessuto urbano; città più verdi e sicure per i pedoni. Le soluzioni a disposizione dei cittadini e degli amministratori per rendere sostenibile la mobilità all’interno dei centri urbani sono tante. Tutte le scelte che dobbiamo compiere per non restare bloccati nello smog.

Stefano Maggi insegna Storia delle comunicazioni e dei trasporti e Storia dello sviluppo nell’Università di Siena. Dal 2013 al 2018 è stato assessore alla Mobilità del comune di Siena. Tra i libri pubblicati con il Mulino ricordiamo “Storia dei trasporti in Italia” (2009) e “Le ferrovie” (2017).