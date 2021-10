Medicina. I carabinieri hanno sventato un furto in abitazione. E’ successo l’11 ottobre durante un controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti nei pressi di Villa Fontana.

Alla vista dei militari dell’Arma che stavano pattugliando la zona, un automobilista alla guida di una Fiat Punto si è allontanato velocemente da un’area abitativa. Inseguito dai carabinieri e invitato a fermarsi, il conducente ha accelerato dirigendosi a forte velocità in direzione di Budrio. Tallonato da una gazzella, l’automobilista ha abbandonato il veicolo in via Olmo e si è dileguato per i terreni adiacenti. Ispezionando il mezzo, i carabinieri hanno scoperto che le targhe affisse sulla parte anteriore e posteriore dell’auto erano state alterate, mentre il colore della carrozzeria non era più quello originale perché era stato sostituito per nascondere la vera natura del mezzo che era stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per la seguente motivazione: “Esportazione extra Unione europea”.

I militari hanno avuto la conferma di avere sventato un reato quando hanno scoperto che poco prima dell’inseguimento, l’automobilista alla guida della Fiat Punto aveva fatto visita, assieme a un complice, a un’anziana 82enne, facendole credere di essere un tecnico addetto al controllo dei contatori dell’acqua al fine di carpirne la fiducia ed entrarle in casa.

“Disturbati” dai carabinieri, i due malviventi avevano abbandonato il colpo, allontanandosi in direzione di Budrio. Gli oggetti rinvenuti dai militari a bordo dell’auto hanno certificato la natura criminale della banda: un piede di porco, alcuni berretti, un porta tesserino e una giacca ad alta visibilità, un modello di quelle che i finti tecnici indossano per far credere alle vittime di essere quello che non sono.