Imola. Riqualificare e curare il parco delle Acque minerali in modo continuativo dopo anni durante i quali non gli era stata data la giusta attenzione. E’ l’intento dell’Amministrazione comunale al quale si sta dedicando in particolare l’assessora all’Ambiente Elisa Spada.

“L’intervento più importante e visibile agli occhi sarà a breve il rinnovo del parco-giochi con il ripristino del labirinto con i tronchi in verticale, quello sul ponticello e la sostituzione del castello con cinque giochi adatti a diversi tipi di età – spiega la Spada -. Anche la pavimentazione in ghiaino servirà a renderlo più fruibile dopo le piogge. Area Blu ha già fatto la progettazione definitiva ed esecutiva ed entro un mese ci sarà l’affidamento dei lavori”.

“Tuttavia – continua la Spada – sono tanti gli interventi che stiamo eseguendo perché in questo momento, dopo tanto tempo, c’è bisogno di una manutenzione straordinaria e non ordinaria del parco più antico della città. Cito i lavori per la pulizia di fossi, fossetti e canaletti, quella delle scale, la sostituzione di alcune staccionate che nel tempo si sono ammalorate. Insomma, vogliamo a tornare a dare alle Acque un aspetto gradevole puntando la nostra attenzione su tanti aspetti quali le aiuole e gli alberi da potare, la messa in sicurezza dei ponti. Tutte cose che magari non sono subito visibili, ma che sono fondamentali per mantenere sempre curato al meglio il parco”.

Per quanto riguarda le biciclette – conclude l’assessora all’Ambiente – il parco sarà sempre fruibile sulle due ruote. L’unica limitazione alla quale pensiamo è quella per i bikers che salgono sui piccoli sentieri verso il Monte Castellaccio. Questi ultimi diventeranno solamente pedonali anche per mantenerli in ordine e non rovinarli”.

(m.m.)