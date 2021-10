Imola. Questioni procedurali per non parlare dei gravissimi atti accaduti a Roma sabato 9 ottobre con l’attacco alla sede della Cgil e al Pronto soccorso del Policlimico Umberto I. A tanto è arrivato il capogruppo della Lega Daniele Marchetti per chiedere che il presidente Roberto Visani non facesse, nel consiglio comunale del 14 ottobre, una comunicazione sul tema “perché non riguarda la nostra città”, mentre invece la riguarda eccome come dimostrano i presidi di domenica 10 ottobre, ai quali ha partecipato pure il sindaco Marco Panieri, davanti alle sedi della Camera del lavoro in città. E poi esiste un precedente: Visani intervenne pure sull’assalto alla Casa Bianca dei seguaci di Trump e nessuno ebbe nulla da ridire.

In ogni caso l’aula è stata chiamata a votare se fare o meno la comunicazione e le forze della maggioranza di centrosinistra si sono espresse a favore, astenuti Lista Cappello e Movimento 5 stelle, contraria Fratelli d’Italia, mentre i cinque consiglieri della Lega hanno deciso di uscire dall’aula e non dire la loro. Un atteggiamento davvero imbarazzante.

Visani dunque ha fatto il suo intervento sottolineando che “gli episodi di violenza che sabato scorso hanno devastato la Capitale portano alla memoria gli anni terribili del fascismo e le devastazioni delle Camere del Lavoro avvenute esattamente 100 anni fa, nella primavera del 1921. In questa circostanza intendo esprimere la più ferma condanna di quanto accaduto unitamente alla solidarietà alla Cgil, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine che ‘in una giornata difficile per l’ordine pubblico” come ha dichiarato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ‘hanno agito con equilibrio e professionalità per fronteggiare intollerabili atti di violenza’. Per commentare quanto è capitato a Roma sabato scorso faccio mie le parole del segretario della Cgil Maurizio Landini: ‘Quello che è successo è una ferita democratica, un atto di offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti. È un disegno preordinato di gruppi organizzati che hanno messo in campo un’azione squadrista e fascista”.

Per Fratelli d’Italia Nicolas Vacchi ha detto di “esprimere una ferma condanna contro tutti gli atti di violenza e illegalità. La leader nazionale del nostro partito Giorgia Meloni ha chiesto come mai il ministro degli Interni Lamorgese non si sia mobilitata per fermare la volontà di Forza Nuova di assaltare la sede Cgil, visto che era stata detta chiaramente un’ora prima dal palco a Roma. Chiediamo che il Governo ne prenda atto e faccia dimettere la titolare dell’Interno. A chi dice che il pericolo per la democrazia saremmo noi, rispondiamo che decideranno i cittadini. Mi sembra che da sinistra ci sia la velata pretesa di sciogliere movimenti politici come il nostro che in Parlamento è l’unica minoranza ed è quindi importante in democrazia”.

Da parte sua Marinella Vella della Lista Cappello è partita “con la condanna decisa alle azioni contro la Cgil e il Pronto soccorso del Policlinico Umberto I. In piazza a Roma sabato scorso c’erano tante persone che protestavano pacificamente, come mai il governo non è intervenuto sapendolo almeno un’ora prima della volontà di alcuni gruppi di estrema destra di assaltare la Cgil? Sul Green pass chiediamo se non sarebbe stato meglio mettere l’obbligo temporaneo vaccinale. Ai posteri l’ardua sentenza”.

Per il Pd Bruna Gualandi (figlia del grande sindaco e parlamentare Enrico, ndr) ha rimarcato che “Forza Nuova e altri gruppi dell’estrema hanno fatto irruzione alla Cgil e assaltato il Pronto soccorso dell’Umberto I. Ora bisogna fermare chi si comporta in contraddizione con la nostra Costituzione antifascista e repubblicana. Poco più di cento anni fa il fascismo cominciò scagliandosi contro le Camere del lavoro. Solo per la Meloni non è facile attribuire qusti gesti a chi li ha compiuti. Affermare che la ministra Lamorgese abbia volutamente permesso quanto è avvenuto, è uscire dal tema dello squadrismo fascista dal quale alcuni partiti di destra faticano a staccarsi. Ora, come prevede la Costituzione che vieta la ricostituzione del partito fascista, bisogna sciogliere Forza Nuova e altri gruppi di matrice fascista”.

Il consigliere di Imola Corre Antonio Ussia ha espresso “la condanna più ferma contro l’assalto alla Cgil e al Ps del Policlinico Umberto I di Roma. Bisogna al più presto sciogliere Forza Nuova. Ritengo molto grave che la Lega sia uscita dall’aula durante questa comunicazione”.

Filippo Samachini di Imola Coraggiosa ha ricordato che “la devastazione della Cgil e del Ps del Policlimico ci ricordano cosa accadde cento anni fa quando fascisti attaccavano le Camere del lavoro e i ‘pericolosi rossi’; non era mai avvenuto un fatto così grave nel periodo della democrazia. Non si tratta di vandalismo, l’obiettivo era colpire il più grande sindacato italiano. Sono stati i fascisti ad assaltare la sede della Cgil e alcune forze politiche del nostro consiglio comunale escono dall’aula o ‘condannano ma’. Invece è necessario condannare ‘senza se e senza ma’ il neofascismo al di là di come la si pensi sul Green pass. Manifestare è giusto, ma chi attacca il sindacato, qualsiasi esso sia, e i suoi milioni di iscritti, attacca la democrazia. La nostra solidarietà alla Cgil è totale”.

Ezio Roi del Movimento 5 stelle ha fatto un intervento più da pretore che da politico: “Elogio la polizia giudiziaria e quella dello Stato intervenute per la tutela dei diritti dei cittadini. Epsrimo vicinanza agli operatori del Ps del Policlinico di Roma. Però bisogna anche dire che la ministro Luciana Lamorgese si è dimostrata di grande debolezza, nella manifestazione c’erano gruppi di estrema destra romani e non solo e bisognava intervenire separandoli dal grosso di coloro che contestavano il Green pass. Sono fatti di natura squadrista evidente, affrontati in modo poco professionale da membri del governo. I reati non possono essere fatti senza un intervento deciso dello Stato. Sto parlando di strategia della tensione, c’è stata una cattiva gestione, spero che in futuro la lezione serva per affrontare meglio tali fenomeni”.

Il finale è toccato al vicesindaco Fabrizio Castellari: “Abbiamo ancora negli occhi le bruttissime immagini dello scorso week end, la solidarietà di tutta la giunta e della città va a Cgil, forze dell’ordine e ai sanitari aggrediti nell’ospedale Umberto I. Si tratta di fatti gravissimi sui quali è difficile intervenire per alcune forze politiche, trovo curioso che sia stata fatta una questione regolamentare da parte di una certa destra per non parlare di questi contesti. Dovrebbe esserci invece una condanna unanime in una città Medaglia d’oro per l’attività partigiana come la nostra, la Resistenza è alla radice della Costituzione, nelle nostre terre si è vissuta la crudeltà del fascismo, tutti dovrebbero indignarsi. Parlare di obbligarietà del vaccino è una distrazione dall’argomento, non ci sono scorciatoie politiche. Dare la colpa alla ministra non sta nè in cielo nè in terra. I fatti sono di gravità tale e di matrice così chiara che o si dice che il fascismo è stato una vergogna, sempre e soltanto negativa, o si finisce per balbettare”.

(m.m.)