Dopo l’approvazione del decreto legge 126 del 16 settembre 2021 che introduce dal 15 ottobre l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, si è scatenata la discussione sulle modalità di applicazione, ma anche sulla necessità di tale obbligo. Tanto che il Governo è dovuto intervenire nuovamente con un Dpcm per definire le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Ma probabilmente non sarà l’ultimo intervento, anche perché molti problemi stanno venendo al pettine, a cominciare da quelle figure non dell’ambito aziendale, ma esterne, non vaccinate, che però hanno rapporti lavorativi con le aziende. Figure, spesso, di difficile sostituzione.

Intanto però questo Dpcm mette qualche pezza al precedente decreto legge.

Per saperne di più vi rimandiamo alle Faq che il Governo ha emanato per cercare di rispondere ai principali interrogativi. Vai alle FAQ >>>>