Faenza. Una ripartenza vera con le recenti disposizioni governative che finalmente consentono l’utilizzo della capienza totale dei luoghi di spettacolo. La partnership tra l’Amministrazione comunale di Faenza e Accademia Perduta/Romagna Teatri consegna al pubblico del Teatro Masini una Stagione 2021/2022 di indiscutibile valore e prestigio, di ampie traiettorie artistiche, di potenti emozioni.

Con il rinnovato supporto di Tampieri SpA e Sfera Farmacie, viene dato il via a una Stagione che vuole raccogliere la “comunità” del Masini all’insegna dell’alta qualità artistica delle proposte, della multidisciplinarietà dei linguaggi, di nomi di alto profilo e dell’inclusione.

Una serie celebrativa di appuntamenti, pensata per un pubblico importante come quello del Masini: un audience sempre attenta ,curiosa e partecipe – e che specificamente nell’ultimo anno ha mostrato solidarietà, affetto e fiducia -, per coinvolgerla ancora alla “buona abitudine” del Teatro, invitandola anche all’utilizzo di eventuali voucher ancora in possesso.

Tornano sul palcoscenico la maggior parte delle rassegne che da sempre caratterizzano il “progetto Masini”: si parte dalla Prosa, sia di tradizione che moderna, con titoli che alternano la classicità di Molière, Goldoni, Pirandello e Kesserling ad altri di firme più recenti quali Pino Cacucci e Ray Cooney, passando poi per il Contemporaneo con la sua contaminazione di linguaggi tra racconti, commedie, danza acrobatica, fumetto e video-animazione, il Comico, con monologhi e “duetti” esilaranti fino ad arrivare alle tante Favole che, con la loro poesia, fantasia e magia potranno coinvolgere tutti i bambini e le famiglie.

Per rendere subito l’idea della Stagione 2021/2022, questi sono i nomi degli artisti che calcheranno il palcoscenico faentino: Pamela Villoresi, Giuseppe Cederna, Roberto Valerio, Vanessa Gravina, i Sonics, Ale & Franz, Alessandro Benvenuti, Michele Placido, Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini, Giuseppe Zeno, Vinicio Marchioni, Chiara Francini, Alessandro Federico, Amanda Sandrelli, Pippo Pattavina, Marianella Bargilli, Ambra Angiolini, Arianna Scommegna, Riccardo Rossi, Lillo & Greg, Paola Quattrini, Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti.

La Stagione 2021/2022 vedrà poi finalmente riaprirsi anche le porte del Ridotto, cornice perfetta agli incontri con gli artisti protagonisti dei titoli di Prosa. il Teatro Masini sarà un luogo sicuro per tutti, spettatori, artisti, personale addetto. Ogni norma per la sicurezza sanitaria, già in vigore o futura, dal controllo del green pass all’utilizzo di mascherine, sarà rigorosamente e come sempre rispettata. L’impegno del Comune di Faenza e Accademia Perduta/Romagna Teatri è quello di “proteggere” la “comunità” del Masini, affinché possa continuare a godere delle emozioni uniche dello spettacolo dal vivo in assoluta tranquillità.

Per maggiori informazioni su ingressi , calendario spettacoli e prezzi, collegarsi a www.accademiaperduta.it, oppure scrivere o telefonare rispettivamente a teatromasini@accademiaperduta.it o allo 0546.21306.

(Annalaura Matatia)