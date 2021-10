Imola. Si terrà il 24 aprile 2022 il Gran premio di Formula Uno all’autodromo internazionale “Enzo e Dino Ferrari”. Incontenibile l’entusiasmo del sindaco Marco Panieri anche perché il “grande circo” tornerà in città fino al 2025.

“Ora possiamo dirlo, e parliamo di un accordo davvero storico, che ci riempie di gioia e di emozione. Perché permetterà alla nostra zona, non solo imolese, ma a tutta l’Emilia-Romagna, che è la terra di una famosa e intraprendente #MotorValley , di tornare ad attrarre sviluppo, investimenti e a progettare nuove opportunità di lungo periodo – commenta Panieri -. Dalle aziende dirette del settore, tutto l’indotto, fino all’ospitalità del pubblico e degli addetti ai lavori. Oltre ad una nuova immagine internazionale nel mondo che può aiutare tutta l’Italia. Speriamo, grazie al Green Pass, di tornare a goderci le emozioni dell’F1 in presenza e tutti insieme”.

“ E’ il risultato di un lavoro di squadra straordinario – continua Panieri – che ha visto impegnata con forza la E’ il risultato di un lavoro di squadra straordinario – continua Panieri – che ha visto impegnata con forza la Regione Emilia-Romagna con il suo presidente Stefano Bonaccini ma anche un intervento diretto di Palazzo Chigi e dello stesso premier Mario Draghi per sottoscrivere l’accordo garantendo l’investimento economico necessario. Una scelta strategica di oltre 20 milioni di euro all’anno: di cui 12 mln provengono da fondi nazionali, 5 mln dalla Regione, 2 dal Con.Ami e 1 dall’ACI”.

“ Il Il Comune di Imola ha accompagnato questo cammino creando le condizioni territoriali, insieme al Con.Ami e alla governance dell’autodromo conclude il sindaco -. Voglio ringraziare tutti i partner, territoriali e nazionali, che hanno collaborato per questo risultato. In particolare rivolgo un pensiero a Stefano Domenicali, nostro concittadino e AD di Formula One Group. Il circuito dell’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola torna stabilmente con il suo posto nel calendario del mondiale di #Formula1 , la sua posizione naturale e storica. E in quest’operazione, fatemelo dire da sindaco, ci sono anche la grinta e la speranza di un territorio che finalmente sta tornando ad avere fame di futuro. Oggi aggiungiamo un altro importante tassello al nostro cammino per far tornare Imola protagonista anche attraverso il progetto Terre&Motori”.l

“Siamo davvero contenti – sottolinea il direttore di Formula Imola Pietro Benvenuti – e ci mettiamo d subito a disposizione per preparare al meglio il Gp di F1 del 2022”.

Sarà possibile avere finalmente anche il pubblico? “Ci auguriamo di sì, ma ancora non ci sono certezze – spiega Benvenuti -. L’esperienza ci dice che fino a pochi giorni prima, è già accaduto di recente, non si sa. Comunque noi speriamo di svoltare fuori dalla pandemia e di avere una nuova ripartenza. Sulla pista non credo ci siano problemi, è omologata e si è corso di recente. Sulle tribune, vedremo di ripetere il piano che era stato preparato per il Gran premio di F1 a Imola dello scorso novembre”

(m.m.)