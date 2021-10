Roma. Si scende in piazza per tante ragioni: per manifestare il proprio libero pensiero, per rivendicare diritti, e in molti, tanti casi, per difendere qualcosa di importante, fondamentale, che riguarda non solo noi come individui ma l’intera collettività. Quando sabato scorso a Roma i fascisti hanno devastato la sede della Cgil nazionale non hanno solo attaccato il nostro sindacato. Hanno fatto molto di più. Hanno attaccato chi noi rappresentiamo, cioè milioni di lavoratori e lavoratrici che sono alla base della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Perché bisogna davvero tornare indietro di un secolo per ritrovare fatti di tale gravità, situazioni che poi portarono al Ventennio fascista. Ed è ancor più grave che questi attacchi siano arrivati da esponenti neofascisti conosciuti a livello pubblico. Appare quindi molto chiaro il motivo per cui la Cgil assieme a Cisl e Uil hanno deciso sabato 16 ottobre di ritrovarsi in piazza San Giovanni a Roma a partire dalle 14. Abbiamo scelto queste semplici ma preziose parole per rappresentarci: “Mai più fascismi. Per il lavoro, la democrazia, la partecipazione”. Tutto è stato organizzato in pochissimo tempo, soltanto una settimana a nostra disposizione, ma le adesioni che abbiamo ricevuto e stiamo ancora ricevendo sono davvero oltre le nostre aspettative. E come sempre accade in questi momenti, la reazione della società civile dell’Emilia-Romagna è stata esemplare. Più di 10 mila persone partiranno sabato da Piacenza fino a Rimini diretti a Roma. In tanti lo faranno con i pullman e i treni speciali che abbiamo predisposto, altri con mezzi propri, e poi ci sono tante associazioni e forze politiche che hanno aderito e garantito la loro presenza. Ci saranno anche le istituzioni, a partire dalla Regione Emilia-Romagna che scenderà in piazza con noi con il suo Gonfalone e con alcuni rappresentanti della giunta. Perché l’aggressione fascista a Roma – ma non dimentichiamo né sottovalutiamo le tante aggressioni alle nostre sedi a livello territoriali – non rappresenta soltanto una ferita al movimento dei lavoratori e delle lavoratrici, è anche uno sfregio profondo alla democrazia e ai valori della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza al nazifascismo. E quando nella storia di questo Paese gravi fatti come questo, noi scendiamo in piazza per dire a gran voce, oggi come allora, che non ci intimidiranno, che non riusciranno a spaventarci. E che continueremo ad essere presidio di democrazia e partecipazione, come dimostrerà la grande manifestazione di sabato.

(Luigi Giove segretario generale CGIL Emilia-Romagna)