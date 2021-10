Fra i due schieramenti “litiganti” la tornata elettorale 2021 ha premiato il disinteresse di scegliere chi amministrerà le città, la loro fase politica attuale, quella del post-Covid, la Sanità, l’Ambiente, gli sbarchi, la coesione sociale e su cento altre tematiche; una approssimativa metà degli aventi diritto al voto non si è recata ai seggi rimanendo “alla finestra” o si è mossa ma solo per votare scheda bianca, questo colpa anche di un’opposizione evanescente che si è dissolta alle urne e che ha così decretato l’astensionismo “unico vincitore di giornata”.

Motivazioni di ciò tanto la convinzione sulla scarsa prospettiva di “appeal” elettorale del proprio candidato (che fa perdere motivazione), quanto l’attuale fase politica di “relativa” concordia fra i partiti di centrosinistra (Csx) e quelli di centrodestra (Cdx) che appoggiano il governo Draghi, che fa perdere forza al voto di protesta che invece vive e vegeta quando la gente è sanguigna e davvero arrabbiata contro (o a favore) di qualcosa o qualcuno, e per questo va a votare in massa, come è successo alle politiche del 2018 quando votò il 73% degli aventi diritto o come potrà (ri) accadere nel 2023 quando (e se) Csx e Cdx torneranno a contrapporsi politicamente.

Nell’anno che vedrà sotto i riflettori la lotta alla pandemia col virus in ritirata (grazie ai vaccini), l’applicazione del fatidico Pnrr di consistenza europea che sta viaggiando a gonfie vele e l’appuntamento col “semestre bianco” per l’elezione del presidente della Repubblica, la sfida elettorale che ha chiamato alle urne 12 milioni di italiani per le amministrative 2021 è (quasi) passata inosservata perché tutti i leader politici che “sponsorizzano” il governo Draghi hanno messo da parte le scaramucce di “bottega” e dato mandato alle rispettive segreterie della piena disponibilità ad appoggiare in toto l’esecutivo dell’ex numero uno di Bankitalia, paventando così di avere a cuore la faccenda del bene comune del Paese e la sua ricostruzione, (forse) per offrire a Ue e comunità internazionale una visione di concretezza, credibilità ed autorevolezza sulla serietà e capacità di mediazione del metodo Draghi ossia: “…bisogna fare quel che si deve fare…”.

La campagna elettorale antecedente la tornata elettorale di domenica e lunedì scorsi ha comunque acceso (anche se come detto in tono minore) lo scontro verbale fra lo schieramento di Csx guidato dal Partito Democratico (Pd) del segretario Enrico Letta, Movimento 5 Stelle (M5S) dell’ex premier Giuseppe Conte ed altre formazioni minori da una parte e quello di Cdx con la Lega di Salvini, Fratelli d’Italia (FdI) di Giorgia Meloni e Forza Italia (FI) dell’inossidabile Silvio Berlusconi dall’altra; il responso delle urne ha virato presto a favore del Csx che ha lasciato al Cdx la possibilità di limitare i danni in alcuni dei “ballottaggi-chiave” che si svolgeranno nella giornata di domenica 17 ottobre.

All’affermazione del Csx al primo turno in città come Milano, Bologna e Napoli ha fatto eco quella di centri minori come Ravenna e Rimini ed è stata frutto soprattutto di un’insolita pace scoppiata in “tempo utile” tra i principali leader della coalizione, Letta, Conte, Calenda e Renzi, di tutt’altra musica di contro per quella di Cdx dove solo il voto regionale della Calabria, che ha eletto Roberto Occhiuto al primo turno, ha “rabbonito” gli animi come a (ri) dire che liti e divisioni interne non pagano in termini di consenso elettorale; con FdI della Meloni all’opposizione e i tira e molla esternati da Salvini sul Green Pass, il Cdx non ha avuto scampo, malgrado il buon risultato di FI di Berlusconi che non a caso è uno dei più fedeli alleati del governo Draghi.

(Giuseppe Vassura)